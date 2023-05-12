本报记者 王俊岭

连日来，江西省吉安市吉水县盘谷镇积极开展水稻病虫害防治工作，利用无人机对水稻进行大规模统防统治喷药作业，提高作业效率，确保早稻丰收。图为日前在盘谷镇谷村，农技人员操作植保无人机进行飞防作业。

谢 东摄（人民视觉）

5月11日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。国家粮食和物资储备局有关负责人在会上表示，中国将加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

粮食生产基础更加坚实

谈及中国粮食安全形势，国家发展和改革委员会副主任、国家粮食和物资储备局局长丛亮提到了“三个更强”：

生产保障能力更强。目前，粮食播种面积稳定在17.5亿亩左右，已建成10亿亩高标准农田，农业科技水平和机械化水平不断提升。随着新一轮千亿斤粮食产能提升行动深入实施，粮食生产基础将更加坚实。

供应保障能力更强。政府储备粮规模结构布局持续优化，36个大中城市主城区和市场易波动地区成品粮油储备已经达到15天以上。各类粮食企业库存处于较高水平，部分企业商品库存较前些年明显增加，再加上农户手中存粮，全社会储粮层次更加丰富、保障更加有力。

调控和应急保障能力更强。各类企业年均收购粮食8000亿斤左右，有效维护了种粮农民利益；政策性粮食投放精准有序，较好满足了企业用粮需求；各地逐步建立起比较完善的粮食应急预案体系和工作机制，粮食应急保障中心和粮食应急保障企业数量持续增长。

“我们有基础、有条件、有能力、有信心，始终把14亿多中国人的饭碗牢牢端在自己手上，把粮食安全的主动权牢牢掌握在自己手中，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚实保障。”丛亮说。

增产、减损同时发力

保障粮食安全，要在增产和减损两端同时发力。

在增产方面，让农民种粮能挣钱十分重要。据国家粮食和物资储备局副局长卢景波介绍，近年来，全球范围内不确定、难预料因素交织叠加，国际粮食市场频繁大幅波动。为了稳定口粮生产，夯实粮食安全的基础，国家有关部门综合考虑粮食的生产成本、市场供求、国内外价格和产业发展等因素，适当提高小麦、稻谷最低收购价格水平，其中小麦的最低收购价已连续3年提高，早籼稻连续4年提高。

“今年小麦最低收购价格是每斤1.17元，早籼稻1.26元，均比上年提高2分钱，中晚籼稻1.29元、粳稻1.31元，和上年持平。这样的安排充分体现了国家对保护粮食生产的高度重视，有利于保障农民的种粮利益，坚定农民的种粮信心，促进粮食特别是口粮生产供应稳定和市场平稳运行。”卢景波说。

在减损方面，“让节约粮食在全社会蔚然成风”需要各方不断努力。国家粮食和物资储备局副局长黄炜说，国家粮食和物资储备局基于自身工作职责，抓为民服务减少收购环节损失、抓技术应用减少储运损失、抓适度加工减少成品粮生产损失、抓宣传教育减少消费损失，切实推进全链条节粮减损。

“我们安排建设了5500多个专业化的粮食产后服务中心，在农民收获粮食时提供清理、干燥、储存等服务，推广使用近1000万套农户科学储粮装具。按照要求使用装具的农户储粮损失由平均8%现在降到2%以内。”黄炜说。

为乡村振兴注入强大动能

全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。在这一过程中，粮食产业高质量发展尤其重要。

据丛亮介绍，近年来，国家粮食和物资储备局深入实施优质粮食工程，坚持将推动粮食产业高质量发展同乡村振兴有效衔接，以振兴粮食产业为关键点和切入点，推动构建现代粮食产业体系，为乡村振兴注入强大动能。

一方面，以建链补链强链为抓手，积极拓展粮食产业发展空间。抓好“粮头食尾”“农头工尾”，积极探索以粮食产业链优势端带动向上下游延伸，因地制宜补短板、强弱项，挖掘从田间到餐桌全产业链条的增值潜力。比如，安徽省阜南县以发展优质小麦产业为切入口，推动订单农业从35万亩拓展到60万亩，每亩助农增收200元以上。目前“阜南样板”已经推广复制到全国323个县，发展优质粮食订单超过1000万亩，有效实现助农增收。

另一方面，以完善利益联结机制为纽带，促进农民增收致富。通过树立优粮优价导向，构建小农户与龙头企业的利益联结机制，从根本上提高小农户应对风险能力，让农民更多分享粮食产业增值收益，促进农村一二三产业融合发展。比如，浙江省湖州市，依托粮食储备资源，完善“加工企业+国家粮库+农户”的利益联结机制，实现合作收粮、共享储粮，助力粮食加工企业降低成本。

“下一步，我们将进一步调动各地政府发展现代粮食产业积极性，激发全链条市场主体的活力，探索粮食产业发展助力乡村振兴的新路径、新模式；深入挖掘典型案例和示范样板，加大宣传推广复制力度，推动粮食产业高质量发展迈出新步伐、推动乡村振兴取得新进展。”丛亮说。

(责编：卫嘉、白宇)

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