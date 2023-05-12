本报上海5月11日电 （记者谢卫群、马原）5月11日，在2023年中国品牌日活动期间，由人民日报社指导、人民日报社经济社会部主办的中国企业社会责任高峰论坛在上海举行。本次论坛以“践行社会责任 推动品牌高质量发展”为主题，政府主管部门代表、企业负责人、专家学者在会上开展深入研讨交流，共享经验，积极推动中国品牌在践行社会责任中实现高质量发展。

人民日报社副总编辑徐立京，上海市委常委、市委宣传部部长赵嘉鸣，全国人大常委会委员、民盟中央副主席谢经荣，国家发展和改革委员会产业发展司副司长龚桢梽等，及各界嘉宾200余人出席论坛。中核集团、国家电投、中国建筑、中国交建、保利集团等央企的负责人与会。

论坛期间，来自茅台、伊利、百度、安踏等企业的嘉宾分享各自在履行社会责任层面的实践探索和进展成效。论坛还启动了“人民美好生活共创共享计划”。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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