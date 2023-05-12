本报成都5月11日电 （记者王明峰）11日，四川省绵阳市科技创新大会召开，会上发布《关于进一步支持科技创新十条政策（试行）》，设立10亿元科技创新资金，从人才、载体、金融、服务多个方面加大科技供给，形成全链条服务、全要素覆盖的创新政策体系，以科技创新推动经济社会高质量发展。

据介绍，近年来，绵阳市鼓励科研院所、高校和企业，聚焦航空航天、人工智能、电子信息等领域，取得了一批突破性科技进展，研发出了一批引领性的创新产品，涌现出一批创新企业。

此次出台的十条政策面向国家核医疗创新发展的迫切需求，结合绵阳市核医疗产业发展实际，聚焦医用同位素研制及供给、放射药物创制、核医学诊断装备及技术研发、高端放射治疗装备及技术研发、核医疗设备及药物临床研究、核医学人工智能研究等6个方面，在核医疗领域构建完善的创新链。

此外，为抢占核医疗产业科技创新制高点，涪江（核医学）实验室正式组建。绵阳市以中国工程物理研究院核物理与化学研究所、流体物理研究所、应用电子学研究所以及西南科技大学、绵阳市中心医院、中广核同位素科技（绵阳）有限公司等科研院所、高校和企业为依托，组建涪江（核医学）实验室。实验室将重点围绕核素药物创制、核医疗设备研制及其临床转化应用两大方向，开展基础研究和应用基础研究、关键核心技术攻关和重大医疗装备研发。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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