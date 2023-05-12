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北京消费季夜京城活动启动

本报记者 张景华 本报通讯员 张紫旖 邓白露
2023年05月12日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：北京消费季夜京城活动启动

　　 “2023北京消费季夜京城”活动10日启动。活动将联动北京40余个商圈、200余个品牌、万家门店，打造“一联五夜”内容体系，围绕端午、暑期、中秋、国庆等多个促消费节点，融合商旅文体多个领域，开展百余项促进夜间消费主题活动。

　　 据北京市商务局相关负责人介绍，几年来，北京已培育出前门-大栅栏、什刹海-地安门、蓝色港湾-亮马河国际风情水岸、798-751艺术街区、国贸中心-CBD、工体-三里屯、鸟巢-奥林匹克森林公园、华熙LIVE·五棵松、首钢园、环球影城、雁栖湖、古北水镇、八达岭长城等13个“夜京城”特色消费地标；簋街、朝阳大悦城、朗园Park、北京欢乐谷、首创奥特莱斯、中粮祥云小镇、北京世园公园等38个“夜京城”融合消费打卡地；五道营胡同、崇文门、奥运村、朝外等30个“夜京城”品质消费生活圈，夜间消费活力正加速释放。

　　 今年，北京致力打造“一联五夜”内容体系。“一联通达”将联动各区、各部门、重点商圈、互联网平台、金融机构等平台，线上线下联动，推出涵盖餐饮、商超、文旅、家居家电、电商等多领域夜间消费主题优惠活动；以高德地图、美团、抖音为代表的互联网企业将在线上发力，与线下地标、打卡地、生活圈开展联动。“五夜”将开展“夜游中轴，京城名片”“夜添烟火，品味生活”“夜享潮趣，玉壶光转”“夜亲自然，月夕花朝”“夜品文芯，动静皆宜”五大板块活动。

　　 其中“夜游中轴，京城名片”板块将串联鼓楼、后海、南锣鼓巷、前门、天桥等中轴线及延长线商家，开展“京夜有戏”“夜游古巷”等系列体验优惠活动，共同打造“夜京城”金名片。鸟巢国家体育场在晚间开放游览参观许可，为游客提供打卡体验便利。前门-大栅栏商圈将举办“前门消夏季”“前门历史文化节”“前门京品节”等多项主题活动。钟鼓楼将开放独具特色的“钟鼓楼妙会”，将通过主题实景演绎、汉服巡游等方式，打造沉浸式的夜间国风市集。

　　 与此同时，多个商圈将围绕“夜味”“夜动”“夜购”，提供有品质、有特色的业态与空间，包括“簋街不夜节”活动、“江南花灯会”活动等；运用科学艺术与声光电，举办光影展、露天电影节、夏日嘉年华等系列活动，为消费者提供夜间潮玩潮购新体验、新选择。

(责编：杨曦、陈键)
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