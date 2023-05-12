陆成宽

原标题：我获取全球首套山地冰川三波段探测数据

11日，记者从中科院空天信息创新研究院（以下简称空天院）获悉，利用国家重大科技基础设施航空遥感系统，我国科研人员近期在青海省海北藏族自治州八一冰川地区成功组织实施冰川透视航空与地面联合科学实验。通过该实验，科研人员成功获取全球首套山地冰川三波段有效探测数据。

据了解，本次实验是国际上首次开展的基于航空平台的P/L/VHF三波段（P波段、L波段、甚高频段）雷达联合冰川探测实验，3月20日启动，预计5月中旬结束。该实验对解决冰川厚度遥感监测难题、突破冰储量估算瓶颈、引领下一代冰冻圈遥感技术具有重大意义，相关探测技术的发展将为国内外相关科学实验的开展和技术的开发奠定坚实基础。截至目前，该实验已获取有效数据4.6TB。

数据初步分析表明，P波段和L波段合成孔径雷达（SAR）三维重建结果能够反映冰川表面的高度变化趋势，与航空三维激光雷达和地面勘测结果基本一致；VHF数据则提供了清晰的冰川剖面图，能够清晰反映出冰面与大气、冰川与基岩的界面线，以及位于冰芯钻孔深度80米处的人工放置的电性异常体，剖面解释的深度与地面探测结果基本吻合。

“此次实验是国产新舟60遥感飞机首次开展4500米以上高山区域飞行实验，其搭载的VHF频段机载雷达是空天院自主研发的国内首套航空冰川探测载荷。”中科院院士、空天院院长吴一戎说，科学实验的成功对于推动我国航空遥感和透视地球观测技术领域的技术发展具有重要而深远的意义。

据悉，航空遥感系统于2021年7月正式投入运行，是我国目前综合能力最强的航空遥感平台和科学实验平台，可全天时、高精度展开对地观测。

(责编：杨曦、陈键)

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