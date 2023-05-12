原标题：深蓝智库年度峰会召开，尚德机构受邀出席并成为首批入驻深蓝智库代表机构

5月11日，由北京商报社主办的“2023深蓝媒体智库年度峰会暨高质量发展与品牌创新大会”在北京召开。本次峰会由北京日报报业集团、中国经济传媒协会指导，《中外企业文化》杂志联合主办，深蓝智库与北商研究院共同承办。

凭借在品牌创新、绿色、数字化和品牌文化建设等方面的突出贡献及代表性成就，尚德机构受邀出席该峰会，见证深蓝智库更好地发展，共同为我国经济高质量发展贡献力量，并与北京房地产业协会、北京品牌协会等10余家机构和品牌，共同代表首批入驻深蓝智库的80家品牌和机构，上台完成入驻深蓝智库签约仪式。

尚德机构相关负责人表示：“能够成为首批入驻单位并作为代表之一参加签约仪式，尚德机构深感荣幸。在职业教育领域深耕二十年，尚德机构的品牌历久弥新，内涵不断丰富，但我们从未忘记自身‘用科技和人文重塑教育’的使命，始终以‘让每一个人都爱上学习，并从学习中收益’为愿景，为我国经济社会高质量发展筑牢人才之基。”

据了解，首批入驻的80家机构和品牌，将作为智库的会员单位和“智囊团”，同深蓝媒体智库一起，开展跨界协作，打造融合、开放、共享、互赢的合作机制，为我国经济高质量发展贡献力量。北京日报报业集团总编辑伍义林在致辞时表示，深蓝智库是北京商报社联合业内机构协会、专家学者、企业代表组建的财经传媒智库，广泛链接资源、汇聚各界智慧，加强政策解读与研究、提供决策咨询与服务，助力经济社会高质量发展。

会上，多位政府代表、行业专家、企业高管等共同探讨了质量发展与品牌创新策略、中国式 ESG 道路展望、高质量消费增长等重要议题。中国经济传媒协会会长赵健指出，品牌是高质量发展的重要象征，也是质量强国的内在支撑之一。对于企业而言，品牌成长是一个长期过程，品牌价值无法以一时一地的销售或利润来衡量，需要企业用心经营，有长远的发展规划。

这与尚德机构长期以来的战略不谋而合。多年长跑，尚德始终践行长期价值主义，品牌价值不断提升，曾获“职业教育卓越品牌”、“年度品牌影响力企业”、“上市公司杰出品牌”等相关奖项和荣誉。在尚德机构看来，作为教育企业，品牌是发展的“金钥匙”，而品牌效应的形成，离不开教学品质的提升。

厚积薄发二十年，尚德机构始终将教学品质作为发展的核心动力。为成年人提供职业教育服务，除了给他们自驱力，更多的是帮助他们利用碎片时间，用科学的方法提高学习效率。为此，在提升教师队伍的教学教研水平的同时，尚德机构不断创新科技在教育中的深度融合和场景落地，将高品质、个性化的教学服务输送给更多人群和更多地方。

多年来，尚德机构始终深谙教师在教学工作中的重要作用，将师资建设作为重中之重，从招聘环节开始尚德便严格把关，打造完整的教师评级体系和师训体系，并且不断创新各类多元的教学活动，以提升教师综合素质，为教学教研保持高水准提供了保障。

此外，尚德机构积极在AI和大数据方面投入，通过科技重塑教学场景。借助深度学习技术，尚德机构能够根据每个学员上课和作业情况等学习数据，计算出学员对每个知识点的掌握情况，给出掌握进度，指导学员适时调整学习方案，推送更具个性化和针对性的题库，为学员规划高效的学习路径，提升学员的学习效率和学习体验。

近年来，数字经济蓬勃兴起，驱动产业变革加速升级，成为驱动经济社会高质发展的新动能。站在新征程的起点，尚德机构将继续坚守教育初心，满足用户多元化、个性化的教学需求，为我国经济社会的高质量发展和职业教育强国的建设进一步提供助力。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经