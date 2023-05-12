原标题：2023世界品牌莫干山大会：波司登入选新华社品牌工程

5月11日，在2023世界品牌莫干山峰会上，波司登品牌入选新华社品牌工程。双方将在品牌建设、公益活动、智库调研等一系列方面开展合作。

据介绍，波司登集团1976年创立于江苏省常熟市，是全球知名的羽绒服品牌企业，其主营产品羽绒服连续28年中国市场销量第一，规模全球领先。

新华社总经理室总经理田舒斌在峰会上表示，自2017年实施“品牌工程”以来，新华社致力于推动中国品牌发展，依托新华社丰富的媒体资源、强大的传播渠道和高端的智库力量，为中国品牌建设凝聚智慧、汇聚力量。经过多年探索和实践，“新华社品牌工程”已为百余家世界500强、中国500强、行业领军企业、专精特新企业，以及区域特色品牌、城市品牌等，提供系统化、专业化、个性化服务。

当日，在浙江省湖州市德清国际展览中心，新华社新媒体中心主任、党委书记李俊与波司登集团董事局主席兼总裁高德康代表双方签约并交换协议文本。

高德康在签约现场致辞中表示，品牌是高质量发展的重要象征，品牌的价值与力量，是企业最重要的战略资源和最核心的竞争力，波司登将以入选新华社品牌工程为契机，坚持品牌引领的发展模式，加速提升发展质量和品牌影响力，为人们美好生活创造价值。

(责编：董童、李源)

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