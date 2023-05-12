原标题：中国石化品牌价值连续7年居行业第一

5月11日，2023中国品牌价值评价信息发布暨中国品牌建设高峰论坛在浙江德清举办。中国石化首次获品牌建设领跑者称号，品牌价值达3586.21亿元，比去年增长310.5亿元，连续7年位居能源化工行业第一。

中国石化旗下业务品牌——易捷品牌价值206.97亿元，长城润滑油品牌价值84.38亿元，易派客品牌价值100.12亿元，东海牌沥青品牌价值42.08亿元，中国石化机械品牌价值6.64亿元。

此次共发布7个品牌建设领跑者企业。首次获品牌建设领跑者称号，是社会和公众对中国石化品牌影响力的高度认可，将进一步促进中国石化迈向高质量发展，走好产品卓越、品牌卓著之路，打造世界领先品牌。

论坛由新华通讯社、中国品牌建设促进会、中国资产评估协会、浙江省人民政府等共同举办。今年是我国连续第10年举办公益性品牌价值发布，此次参加评价的品牌数量达到1068个，涵盖大部分行业的龙头企业。

多年来，中国石化始终心怀“国之大者”，把品牌建设作为推进高质量发展、加快建设世界一流企业的重要战略，坚决扛稳“打造具有强大战略支撑力、强大民生保障力、强大精神感召力的中国石化”新使命，持续践行“能源至净 生活至美”品牌承诺，打造立得住、传得开、叫得响的央企卓著品牌。（记者何翔任 戴安妮 刘锦妍）

(责编：曹淼、李源)

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