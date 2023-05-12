天河行舟，载梦远航。

夜幕中，发射塔架格外明亮，塔架“怀抱”中，长征七号火箭剑指苍穹，天舟六号货运飞船已经进入发射倒计时。

兵马未动，粮草先行。据悉，天舟货运飞船是为中国空间站运送补给物资的飞船。此次发射的天舟六号，相较之前的天舟货运飞船进行了系统升级，大幅度增强密封舱的货物运输能力，使得给航天员提供的物资能够支撑更长的时间。

“各号注意，30分钟准备！”

20时52分，发射任务01指挥员王宇亮的口令响彻发射场。一年前的今天，在习近平总书记视察一个月后，同样在这个岗位，王宇亮同样作为01指挥员发出了同样的口令。那一天，他们把一场伟大的胜利献给了祖国。

“全面提升现代化航天发射能力，努力建设世界一流航天发射场。”西昌卫星发射中心领导表示，一年来，中心全体科技人员始终强化使命担当、勇于创新突破，用天舟四号、问天实验舱、梦天实验舱、天舟五号等空间站建造阶段任务圆满成功向党和人民交出高分答卷。

精心准备、精心组织、精心实施。针对此次任务是空间站应用与发展阶段的“揭幕战”，也是改进型货运飞船的首飞，文昌航天人把“再接再厉、更上层楼”的指示要求深刻烙印在脑海里，紧盯技术状态变化、易错难操作项目、“零窗口”发射等重难点环节，深入开展双向质量交底，狠抓质量管控，确保任务万无一失、圆满成功。

“各号注意，15分钟准备！”

21时07分，在天舟货运飞船发射现场，这样的口令已经响起了第6次。组建至今，文昌航天发射场取得了我国新一代大推力运载火箭首飞、我国首次行星探测、一箭22星创造中国纪录、中国空间站建造“三舱四船”等“国字号”重大航天发射任务胜利。从天舟一号到六号，这里测试发射流程越来越高效，向着建设世界一流航天发射场的伟大目标阔步前行。

“世上有着千万条路，最爱发射场上那条路……”来！点击视频↑，一起听航天工作者的心声！

面向世界航天发展前沿、面向国家航天重大战略需求，这一年，西昌卫星发射中心着眼文昌航天发射场能力综合提升，边规划、边建设、边任务，形成《建设世界一流航天发射场发展战略深化论证报告》，进一步细化实化“五个一流”体系标准、目标任务和实践路径，研究确立“5+3+7+1”发展路径和“8+8”核心能力体系框架，建设世界一流航天发射场驶入了高质量发展的“快车道”。

依托中心重点实验室、博士后科研工作站和超算中心，大力加强国产自主可控等核心关键技术攻关；针对任务组织指挥模式优化、火箭测试发射流程优化、多星并行测试、工程建设管理、航天发射与建设任务统筹等方面重点工作开展专题研究分析；重点围绕新一代载人火箭发射工位、商业发射工位、重型火箭发射工位等后续拓展建设内容，同步开展配套软硬实力体系建设……一个个重点项目按下“快进键”，广大科技工作者吹响了激情奋进第三次创业新征程的冲锋号。

“各号注意，5分钟准备！”

“各号注意，1分钟准备！”

激动人心的时刻终于到来！指控大楼、测控点号、观光平台……人们屏住呼吸、心跳加速，一双双饱含深情的眼睛紧紧盯着即将腾飞的火箭。

学思想、强党性、重实践、建新功。曾经，嘉兴南湖的红船，是我们党梦开始的地方。如今，在“红船精神”的指引下，航天人扬帆起航、舟行天地，让“梦想之舟”遨游苍穹、逐梦太空。

“5、4、3、2、1，点火！”21时22分，撼天动地的轰鸣响彻海天，长征七号火箭托举着天舟六号腾空而起，尾焰照亮夜空，划出一道绚丽的轨迹。

当庆贺成功的“大红屏”再次亮起，大厅内响起了经久不息的热烈掌声。观景平台、淇水湾畔、科普中心的人群沸腾了，大家挥舞着手中的国旗，目送天舟六号奔赴太空。学生代表们欢呼雀跃，眼神里充满了对中国航天“星辰大海”的无限向往和憧憬。

“航天报国、航天强国是我们不变的初心使命”，站在“大红屏”前，一线航天工作者纷纷表示，将严慎细实、精益求精，把每次任务都当作硬仗来打，一仗接着一仗打，仗仗都要打胜仗。

格物致知、叩问苍穹。在第八个中国航天日之后，文昌航天人牢记嘱托再接再厉、山海问天更上层楼，唱响了逐梦太空新征程的又一乐章……

作者| 黄国畅、李康

图片 | 都鑫鑫

编辑 | 芦恬莹

校对| 彭钰

MV作词 | 杨志健

MV作曲 | 王春哲（河北省群众艺术馆）

MV出品 | 西昌卫星发射中心、潮新闻

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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