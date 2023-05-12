新华社合肥5月12日电（记者王优玲）住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。

住房和城乡建设部近日在安徽省合肥市召开推进城市基础设施生命线安全工程现场会。倪虹说，要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。

城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。

城市基础设施生命线安全工程，是城市更新和新型城市基础设施建设的重要内容。倪虹说，要推进配套建设物联智能感知设备，逐步实现对城市基础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报。

同时，要加快城市基础设施监管信息系统整合，在城市运行管理服务平台上搭建综合性的城市基础设施安全运行监管平台，推动城市基础设施生命线运行“一网统管”。要完善风险隐患应急处置流程和办法，落实工作责任，建立健全工作机制，切实防范化解风险。

倪虹强调，推进城市基础设施生命线安全工程是一项系统工程，要加强组织领导，强化协作配合，稳妥有序推进；要因地制宜、精准施策，结合实际合理确定建设目标、内容、方法、路径，坚持急用先行，有重点、分步骤推进。

据悉，住房和城乡建设部与安徽省人民政府签署了共建城市基础设施生命线安全发展先行示范区合作框架协议。根据框架协议，双方将在城市基础设施生命线安全监管平台运行机制、管理体系、标准规范、市场运行、产业培育等方面展开合作。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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