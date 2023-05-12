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中国科协牵头凝练重大科技难题

2023年05月12日17:34 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者赵竹青）2023年，聚焦实现高水平科技自立自强，有哪些重大科学问题将指引原创性引领性科技攻关？如何从源头和底层凝练工程技术问题，打赢关键核心技术攻坚战？怎样使基础研究同应用研究相互促进、良性互动，碰撞出创新之火、科技之花，结出产业之果，深入推进高质量发展？据中国科协官网消息，由中国科协主办的2023重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题征集发布活动10日起面向全球科技工作者进行网络投票。

今年1月，中国科协办公厅发布关于征集2023重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题的通知，组织动员全国学会、学会联合体、企业科协以及科技工作者，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，征集对未来科技发展具有引领作用的前沿科学问题、工程技术难题和产业技术问题。

在此过程中，重点聚焦原创性、引领性问题和关键核心技术问题，特别是制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国建设过程中的重大问题。征集范围原则上覆盖所有自然科学与工程技术领域，重点征集数理化基础科学、生命健康（含医学）、地球科学（含深地深海）、生态环境、制造科技、信息科技、先进材料、资源能源、农业科技（含食品）、空天科技等10个科技领域。

此次征集共获得588个问题。最终，中国科协将通过一系列遴选评议，选出10个前沿科学问题、10个工程技术难题和10个产业技术问题，并面向社会发布。

(责编：赵竹青、吕骞)
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