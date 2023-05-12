外汇局：一季度国际收支保持基本平衡 双向跨境资金流动合理有序
2023年05月12日20:06 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的数据显示，今年一季度，我国经常账户顺差820亿美元，其中，货物贸易顺差1299亿美元，服务贸易逆差470亿美元，初次收入逆差63亿美元，二次收入顺差54亿美元。资本和金融账户中，直接投资逆差302亿美元，储备资产增加255亿美元。
谈及今年一季度我国国际收支状况特点，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，今年一季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差820亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2%，继续处于合理均衡区间，双向跨境资金流动保持合理有序。
货物贸易顺差处于历史同期较高水平。数据显示，今年一季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差1299亿美元，为历年一季度次高值。货物贸易出口7392亿美元，进口6092亿美元。“我国制造业加快转型升级，产业链供应链保持稳定，新的贸易增长点不断涌现，推动货物贸易顺差保持较高水平。”王春英认为。
服务贸易呈现逆差。数据显示，今年一季度，服务贸易逆差470亿美元。“其中，旅行逆差434亿美元，同比增长58%，主要是居民个人出境旅行增多；运输逆差190亿美元，上年同期为顺差33亿美元，主要是全球运力供给有序恢复，我国运输服务收支逐渐向疫情前水平回归。”她说。
双向直接投资有序发展。今年一季度，我国对外直接投资净流出506亿美元，同比增长23%，其中对外股权投资净流出313亿美元；来华直接投资净流入205亿美元，其中股权投资净流入283亿美元。
“总体看，面对复杂多变的外部环境，我国坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，经济发展呈现回升向好态势，为我国国际收支基本平衡提供根本支撑。”王春英表示。
(责编：郭思邈、吕骞)
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