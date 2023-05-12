对话最前沿｜面朝大海 行“舟”天河
2023年05月12日21:29 | 来源：央视新闻客户端
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5月10日21点22分，中国载人航天迎来2023年第一次发射任务，长征七号遥七运载火箭搭载天舟六号货运飞船在文昌航天发射场顺利升空，在11日5时16分与中国空间站交会对接成功，中国航天员的新一轮补充物资已经到达。
从2021年到现在，文昌航天发射场见证了空间站三个舱段和五艘货运飞船的成功发射，为中国空间站的建造和在轨运行做出重要贡献。为什么货运飞船选择在文昌航天发射场发射？如何克服海南强降雨、雷暴等特殊气候环境带来的困难？新一代载人火箭和货运飞船规划如何？总台记者劳春燕专访西昌卫星发射中心计划部副部长李智斌。对话最前沿带您一起走进文昌航天发射场，面朝大海，行“舟”天河。
监制 | 席罗曦
制片人 | 王宇
主编 | 杨弘杨
记者 | 劳春燕 杨弘杨 王艳歌 陆宇佳 刘常连 黄国畅 李康
摄像 | 杨德才 荆雪飞 徐宇召 张戍强
剪辑 | 王艳歌
素材支持 | 文昌航天发射场
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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