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证监会启动科创50ETF期权上市工作

2023年05月12日21:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月12日电（记者刘羽佳）记者12日从证监会官网了解到，为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。

　　据了解，ETF期权作为全球资本市场基础、成熟、普遍的金融衍生工具，在价格发现、风险管理、完善市场多空平衡机制等方面发挥了重要作用。自2015年2月开展股票期权试点以来，证监会组织沪深交易所先后上市了7只ETF期权，市场运行平稳有序，有效发挥了引入增量资金、稳定现货市场的作用，为进一步丰富ETF期权品种夯实了基础。

　　根据证监会消息，科创50ETF期权是我国首只基于科创50指数的场内期权品种，科技创新特色鲜明，与现有ETF期权品种形成良好互补。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。

　　证监会表示，科创50ETF期权上市后，将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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