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今年一季度

自贸试验区外贸外资实现较快增长

2023年05月13日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　浙江省金华市金义综合保税区是浙江自贸试验区（金义片区）的核心平台，集中打造“保税+智能制造”“保税+跨境电商”等多种国际贸易新业态，助力进出口贸易发展。图为工作人员在该保税区整理货物。
　　胡肖飞摄（人民视觉）

　　本报北京5月12日电  （记者王俊岭）记者从11日举行的商务部例行新闻发布会上获悉，今年一季度，自贸试验区外贸外资实现较快增长。21个自贸试验区进出口额1.8万亿元，同比增长6.6%，高出全国1.8个百分点；实际使用外资719亿元，同比增长22.1%，高出全国17.2个百分点。自贸试验区进出口总额和实际使用外资占21个省（区、市）的比重分别为19.4%和18.1%。

　　据商务部新闻发言人束珏婷介绍，自贸试验区主要从四方面促进外贸外资发展：

　　强化制度创新赋能发展。自贸试验区坚持以制度创新为根本动力，持续推进贸易和投资自由化便利化，各项措施叠加效应日益显现。例如，广东自贸试验区实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）原产地签证无纸化申报，快件、易腐品出口6小时内放行。浙江自贸试验区推动保税和非保税油气产品“同罐共储”、出口监管仓“一仓多能”等制度创新。

　　聚焦重点产业促进发展。自贸试验区精准施策推动发展优势产业，有力促进外向型产业发展。例如，上海自贸试验区深入实施“全球营运商计划”，支持总部企业叠加新型贸易、资金管理等复合型功能。江苏自贸试验区累计部署实施90余项重点研发项目、49项重大科技成果转化项目，超过3500家高新技术企业在区内集聚。

　　提供精准服务保障发展。多地自贸试验区建立了外贸外资企业“白名单”、服务台账等，加强生产经营服务保障。天津自贸试验区探索人才跨境便利化举措，出台首批境外职业资格认可目录。辽宁出台金融支持自贸试验区高质量发展的22条措施。北京自贸试验区扩大出口信用保险承保范围，为小型外贸企业保驾护航。

　　畅通物流通道服务发展。自贸试验区积极强化国际物流通达能力，创新推动物流、运输、通关便利，服务外向型经济发展。上海、安徽等自贸试验区联合开展“长三角海关特殊货物检查作业一体化改革”，跨境贸易通关时间大幅压缩。云南、四川、陕西、广西、湖南、重庆等自贸试验区与地方铁路局合作推进中老铁路多式联运“一单制”，促进国内国际物流畅通。

　　“一直以来，自贸试验区充分发挥先行先试优势，在高质量落实中央和地方各项稳外贸稳外资政策措施的同时，积极探索稳外贸稳外资新思路，努力培育增长新动能，为全国外贸外资平稳发展作出贡献。”束珏婷说，商务部将举办系列活动，帮助国内外企业更好了解自贸试验区创新举措，共同把握发展新机遇。

(责编：卫嘉、白宇)
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