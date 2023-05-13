本报北京5月12日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局12日发布的国际收支平衡表初步数据显示，今年一季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差820亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.0%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资金流动保持合理有序。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，一季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差1299亿美元，为历年一季度次高值。其中，货物贸易出口7392亿美元，进口6092亿美元。“我国制造业加快转型升级，产业链供应链保持稳定，新的贸易增长点不断涌现，推动货物贸易顺差保持较高水平。”王春英说。

一季度，我国对外直接投资净流出506亿美元，同比增长23%，其中对外股权投资净流出313亿美元；来华直接投资净流入205亿美元，其中股权投资净流入283亿美元。

王春英表示，总体看，面对复杂多变的外部环境，我国坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，经济发展呈现回升向好态势，为我国国际收支基本平衡提供根本支撑。

(责编：卫嘉、白宇)

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