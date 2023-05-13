第八届中国机器人峰会将举行
2023年05月13日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月12日电 （记者汪文正）12日，第八届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会新闻发布会在北京举行。记者从会上获悉，本届峰会由浙江省人民政府主办，将于5月23日至25日在浙江省宁波余姚市举行。
据了解，该峰会创办于2014年，2016年落户余姚市，是国内规模最大、最具影响力的机器人行业盛会之一，至今已吸引数万名国内外知名科学家、企业家等参加，成为国内机器人技术交流和产业发展的重要平台。本届峰会以“机器智联、赋能万物”为主题，将设置行业交流、引才引智、产业对接、专题活动、展览展示、机器人大赛等六大版块，展示机器人核心零部件、整零协作智能制造系统等新品，发布机器人行业最新技术成果。
(责编：卫嘉、白宇)
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