本报北京5月12日电 （记者汪文正）12日，第八届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会新闻发布会在北京举行。记者从会上获悉，本届峰会由浙江省人民政府主办，将于5月23日至25日在浙江省宁波余姚市举行。

据了解，该峰会创办于2014年，2016年落户余姚市，是国内规模最大、最具影响力的机器人行业盛会之一，至今已吸引数万名国内外知名科学家、企业家等参加，成为国内机器人技术交流和产业发展的重要平台。本届峰会以“机器智联、赋能万物”为主题，将设置行业交流、引才引智、产业对接、专题活动、展览展示、机器人大赛等六大版块，展示机器人核心零部件、整零协作智能制造系统等新品，发布机器人行业最新技术成果。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经