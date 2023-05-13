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2022年我国农产品加工转化率达72%

亦工亦农，连城带乡（延伸阅读）

本报记者  王  浩
2023年05月13日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　红彤彤的山楂果，经过清洗、切片、烘干等环节，变身为山楂片、山楂汁。在河北省临漳县，加工线激活产业链，山楂产业产值达1.6亿元，小山楂映红了好日子。

　　鱼米之乡江苏省沭阳县，一粒米既能“变身”为精米、香米、粥米，还能继续深加工为米糠油、谷维素等产品，产业链拉长价值链，稻米加工业总产值超36亿元。

　　从南到北，粮棉油糖、果菜茶树、畜牧水产，广袤田野里的农产品“跃”上生产线，变为琳琅满目的消费品。农产品加工业一头连着农业、农村和农民，一头连着工业、城市和市民，是体量大、产业关联度高、农民受益面广的乡村产业。2022年，全国农产品加工企业营业收入近25万亿元，农产品加工转化率达72%，到2025年有望达到80%。

　　——田间连车间，延长链条。越来越多的粮仓变“厨房”。新技术多起来，破解农产品加工工艺和设备瓶颈，集成创制一批科技含量高、适用性广的加工工艺及配套装备，推进农产品初加工机械化。到2025年，我国农产品初加工机械化率力争达50%以上。企业实力强起来，完善配套政策，强化金融扶持，以特色产业培育优质企业，以优质企业促进产业提升。

　　——地头连餐桌，优化供给。消费结构升级为农产品加工业开掘了巨大的发展空间。开发多元产品，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。农产品初加工、精深加工、副产品综合利用等，将为市场供给更多绿色、优质、安全、美味的商品。2022年，绿色、有机、地理标志农产品产量占比达到11%，农产品质量安全例行监测合格率97.6%。

　　——乡村连城市，畅通循环。乡村既是巨大的消费市场，又是巨大的要素市场，是国内大循环的重要组成部分。农产品加工，亦工亦农，连城带乡。一头，源源不断的农产品走向商超货架。另一头，随着一批批加工项目落地田间，人才、资金、技术等现代要素从城市回流乡村，推进城乡协调发展，提高国内大循环的覆盖面。以构建现代乡村产业体系为着力点，以农业产业强镇、特色产业集群等项目为抓手，农产品加工业将进一步提档升级。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月13日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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