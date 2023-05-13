本报北京5月12日电 （记者王观）国家税务总局最新发布的数据显示，今年4月到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体（以下简称“新办涉税经营主体”）148万户，同比增长28.8%。

分类型看，企业、个体工商户分别新办71万户和75.9万户，同比分别增长25.6%和33.6%。

分产业看，第一、二、三产业的新办涉税经营主体分别为4.6万户、17.4万户和126万户，同比分别增长39.3%、12.1%和31.1%。

分行业看，20个行业门类中，17个行业新办涉税经营主体数量同比正增长，其中，交通运输业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业增长较快，同比分别增长124.2%、58.4%和45.9%。

分经济类型看，民营经济新办涉税经营主体146.4万户，同比增长28.7%；外资经济新办涉税经营主体0.6万户，同比增长87.9%；国有和集体经济新办涉税经营主体1万户，同比增长17.5%。

截至4月底，全国涉税经营主体共8615.5万户，同比增长7.4%。

《 人民日报 》（ 2023年05月13日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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