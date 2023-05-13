本报北京5月12日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局12日公布一季度国际收支平衡表初步数据。数据显示，一季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差820亿美元，与同期国内生产总值之比为2.0%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资金流动保持合理有序。

一季度我国国际收支状况有何特点？国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示：

一是货物贸易顺差处于历史同期较高水平。一季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差1299亿美元，为历年一季度次高值。其中，货物贸易出口7392亿美元，进口6092亿美元。我国制造业加快转型升级，产业链供应链保持稳定，新的贸易增长点不断涌现，推动货物贸易顺差保持较高水平。

二是服务贸易呈现逆差。一季度，服务贸易逆差470亿美元。其中，旅行逆差434亿美元，同比增长58%，主要是居民个人出境旅行增多；运输逆差190亿美元，上年同期为顺差33亿美元，主要是全球运力供给有序恢复，我国运输服务收支逐渐向疫情前水平回归。

三是双向直接投资有序发展。一季度，我国对外直接投资净流出506亿美元，同比增长23%，其中对外股权投资净流出313亿美元；来华直接投资净流入205亿美元，其中股权投资净流入283亿美元。

王春英表示，总体看，面对复杂多变的外部环境，我国坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，经济发展呈现回升向好态势，为我国国际收支基本平衡提供根本支撑。

《 人民日报 》（ 2023年05月13日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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