怎样享受横琴粤澳深度合作区便利措施（海关答疑）
拱北海关：
我是一名中国澳门居民，计划在横琴粤澳深度合作区生活、就业，了解到海关出台了《支持和服务横琴粤澳深度合作区建设若干措施》，提出支持用好预裁定制度、便利澳门新街坊安居入住、支持澳门传统食品便捷销往内地等措施，要享受上述措施应如何向海关申请？
中国澳门读者 梁先生
梁先生：
您好！非常感谢您对海关工作的关心和支持，现就您关心的三方面诉求逐一进行解答。
■ 关于申请预裁定制度方面
根据《中华人民共和国海关预裁定管理暂行办法》等有关规定，进出口货物在实际进出口前，进出口货物收发货人可以以海关规定的形式，向海关提出申请并提交相关资料，海关依据有关规定做出价格、归类、原产地等预裁定决定，并制发《中华人民共和国海关预裁定决定书》（以下简称《预裁定决定书》）。
可以申请预裁定的海关事务包括：
1.进出口货物的商品归类；
2.进出口货物的原产地或者原产资格；
3.进口货物完税价格相关要素、估价方法；
4.海关总署规定的其他海关事务。
具体的申请流程是：
通过电子口岸“海关事务联系系统”（“单一窗口”）或“互联网+海关”，提交《中华人民共和国海关预裁定申请书》以及相关材料。
《预裁定决定书》自送达申请人之日起生效，有效期3年。预裁定决定所依据的法律、行政法规、海关规章以及海关总署公告相关规定如发生变化，影响其效力的，预裁定决定将自动失效。申请人在预裁定决定有效期内，进出口与预裁定决定列明情形相同的货物，应当按照预裁定决定申报，海关将予以认可。
合理使用海关预裁定制度，能增强企业对进出口贸易活动的可预见性，提升企业申报的准确率，降低不合规申报风险，进一步提高通关效率。
■ 关于澳门新街坊居民安居入住方面
根据《中华人民共和国海关对中国籍旅客进出境行李物品的管理规定》，获准进境定居的中国籍非居民旅客携运进境其在境外拥有并使用过的自用物品，应当在获准定居后6个月内凭定居证明向定居地主管海关或者口岸海关申报办理通关手续，经海关审核在合理数量范围内的准予免税进境。
具体的申请流程是：
通过中国国际贸易“单一窗口”进入“物品通关—公自用物品”栏目进行申请及查询核验情况。经海关审核无误后即可通关，由口岸海关办理验放手续。
申请材料包括：
1.进出境证件原件和复印件；
2.定居证明或批准文件原件和复印件、《定居证明事项告知承诺书》；
3.提（运）单和装箱单等相关单证；
4.《中华人民共和国海关进出境自用物品申请表》。
据悉，“澳门新街坊”项目及配套民生设施将在年内整体竣工，海关将立足职责，对接实际需求，持续优化通关监管服务，支持合作区营造宜居宜业的生活环境。
■ 关于澳门传统食品便捷销往内地方面
此前，海关总署和澳门特区行政法务司签署了《关于输内地澳门制造食品安全监管合作安排》（以下简称《合作安排》），对饼干、糕点、月饼、糖果、饮料等多类多种澳门输内地食品实施监管合作。海关将澳门官方监管结果作为进口食品合格评定的依据，予以“优先现场查验”“抽样不等结果即放行”等口岸通关便利。
申请对象：输内地澳门食品制造生产企业。
申请条件：企业需满足内地准入要求，且建立运行相应的食品安全卫生控制体系。
申请流程：企业可向澳门市政署咨询和申请。经澳门市政署审核通过，并成功向海关备案的企业及其产品即可享受《合作安排》的相关便利。
未来，海关将持续拓宽《合作安排》适用范围，助力更多优质澳门制造食品进入内地。
（拱北海关自贸区和特殊区域发展处一级行政执法员 陈冬晓岚）
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