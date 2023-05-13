原标题：我国航空遥感系统获取全球首套山地冰川多源遥感有效探测数据

记者从中科院空天信息创新研究院获悉，我国科研团队依托航空遥感系统，在青海省海北藏族自治州八一冰川地区实施冰川透视航空与地面联合科学实验，获取了全球首套山地冰川多源遥感有效探测数据。

八一冰川可见光数字正射影像图。（中科院空天院供图）

本次实验自3月20日启动，预计5月中旬结束，是我国第二次青藏高原综合科学考察研究的重要组成部分，是国际上首次开展基于航空平台的P/L/VHF三波段雷达联合冰川探测实验。

本次实验使用的遥感飞机为国产新舟60遥感飞机。截至目前，本次实验已累计飞行11个架次，包括P/L波段层析成像和干涉成像飞行7个架次，VHF波段透视成像4个架次，获取有效数据4.6TB。

探测实验中使用的新舟60遥感飞机。（中科院空天院供图）

对已获取数据的初步分析结果显示，P波段和L波段合成孔径雷达（SAR）三维重建结果能够反映冰川表面高程的变化趋势，VHF波段雷达数据则提供了清晰的冰川剖面图，验证了P/L/VHF波段联合实验的可行性。

“本次实验对解决冰川厚度遥感监测难题、突破冰储量估算瓶颈、引领下一代冰冻圈遥感技术发展具有重大意义，相关探测技术的发展将为国内外相关科学实验的开展和技术开发打下坚实基础。”中科院空天院院长吴一戎院士说。

基于VHF波段航空雷达获取数据的冰川-基岩界面初步解释。（中科院空天院供图）

作为国家重大科技基础设施，航空遥感系统是我国目前综合能力最强的航空遥感平台和科学实验平台，可全天时、高精度展开对地观测。2021年7月正式投入运行以来，已承担多项科研任务，获得了大量有价值的科学数据，社会和经济效益日益凸显。（记者张泉）

(责编：孙红丽、杨迪)

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