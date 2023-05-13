刘诗平

原标题：水利部：首次掌握全国水旱灾害风险隐患底数

记者12日从水利部了解到，我国已完成水旱灾害风险普查主要任务，首次掌握全国水旱灾害风险隐患底数，形成系列普查成果。

水利部副部长刘伟平接受媒体采访时表示，自2020年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作以来，水利部组织全国各级水利部门500余家技术单位、8万余人有序推进水旱灾害风险普查各项工作。截至目前，水旱灾害风险普查主要任务已全部完成。

刘伟平说，高质量完成致灾调查与隐患调查任务，形成了国家级水旱灾害风险普查调查成果。完成了9.7万余座水库、7.8万余座规模以上防洪闸、31.5万千米5级以上堤防，以及98处国家蓄滞洪区的基本情况及隐患调查。

同时，首次全面评估全国水旱灾害风险，完成水旱灾害风险与防治区划。洪水灾害方面，编制了全国6258条有保护对象的山丘区中小河流洪水淹没图、全国洪水风险区划图和防治区划图、洪水影响人口和GDP风险区划图。

干旱灾害方面，以2846个县为单元，开展基于当地水资源量的干旱灾害危险性评估，形成全国干旱灾害危险性图；完成全国干旱灾害风险评估与区划，编制全国农业干旱灾害、因旱人饮困难和城镇干旱灾害3种不同类型干旱灾害风险区划图，干旱灾害综合区划图和防治区划图。

此外，已基本建成水旱灾害风险普查数据库。

刘伟平表示，水利部将持续推动普查成果在水利工程建设、完善流域防洪工程体系、水旱灾害防御等方面的应用。

水旱灾害是我国主要的自然灾害之一。通过水旱灾害风险普查，摸清我国水旱灾害风险隐患底数，客观认识我国水旱灾害风险水平和防御能力，可以为各地更好地开展水旱灾害防御工作、切实保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

(责编：孙红丽、杨迪)

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