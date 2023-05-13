中央气象台：广东云南等地仍有较强降雨
据中央气象台网站消息，5月12日08时至13日06时，云南南部、广西东南部、广东西部、海南岛东部和南部等地部分地区出现大到暴雨，海南文昌、琼海等局地大暴雨，万宁局地特大暴雨(264毫米)，上述地区最大小时降雨量30～63毫米；另外，河北东部、山东北部等地部分地区出现中到大雨。
广东云南等地仍有较强降雨
13日，广东西部、广西东南部、海南岛等地的部分地区有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨；13日至15日，云南西部和南部有中到大雨，局地暴雨。
华北黄淮部分地区有高温
15日至17日，北京南部、天津、河北中南部、河南中西部、山东北部等地有35℃高温天气，山东北部部分地区气温可达37℃以上。
未来三天具体预报
5月13日08时至14日08时，云南、华南南部和海南岛等地的部分地区有中到大雨，其中，云南西南部、广西东南部、广东西南部、海南岛东部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～120毫米)。内蒙古、甘肃河西等地的部分地区有4～5级风。
全国降水量预报图(5月13日08时-14日08时)
5月14日08时至15日08时，新疆北疆北部、西藏东南部、云南西部、广东中南部沿海、台湾岛、海南岛等地的部分地区有中到大雨。新疆北部、内蒙古、东北地区、山东半岛等地的部分地区有4～5级风。
全国降水量预报图(5月14日08时-15日08时)
5月15日08时至16日08时，云南中西部、西藏东南部、川西高原南部、重庆南部、贵州北部等地的部分地区有中到大雨，其中，西藏东南部、云南西部等地部分地区有暴雨(50～60毫米)。内蒙古、东北地区、新疆北部等地的部分地区有4～6级风，其中，新疆东部部分地区有6～7级风，东部山口局地阵风风力可达10级左右。
全国降水量预报图(5月15日08时-16日08时)
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