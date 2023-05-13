第二轮中央生态环保督察整改任务完成60% 一批重大生态环境问题整改取得明显进展
记者12日从生态环境部了解到，截至2023年3月，第一轮中央生态环境保护督察整改方案确定的3294项整改任务，总体完成率超过97%。第二轮督察明确的2164项整改任务已完成60%，一批重大生态环境问题整改取得明显进展。
2019年至2022年，第二轮中央生态环境保护督察分六批完成对31个省（区、市）和新疆生产建设兵团、2个国务院部门和6家中央企业的督察。2023年2月9日，第二轮中央生态环境保护督察整改方案全部向社会公开，共明确整改任务2164项。
督察整改是生态环境保护督察的重要环节，是检验督察工作成效的重要标志。记者了解到，被督察对象将督察整改作为重大政治任务、重大民生工程、重大发展问题来抓，瞄准突出生态环境问题，以整改促进生态环境质量改善、以整改促进高质量发展。
目前，第二轮前四批被督察对象督察整改情况均已对外公开。从已公开的情况看，有的地方以督察整改推动解决群众身边的突出生态环境问题。针对饮用水水源地保护问题，吉林省划定农村乡镇级集中式饮用水水源保护区340处，“一源一策”开展县级及以上城市水源地达标整治。广东省黑臭水体问题较为突出，大力推进水环境基础设施建设，2021年以来全省新增城市（县城）污水管网8964公里，新增污水处理能力348万吨/日。
有的地方针对当地突出生态环境问题持续发力，通过督察整改筑牢生态屏障。山东省制定印发扎实推动黄河流域生态保护和高质量发展的决定和规划，建立黄河流域生态保护修复项目库，组织实施沂蒙山等生态保护修复工程项目。“千湖之省”湖北省不断加强湖泊保护，全省列入保护名录的755个湖泊已全部完成保护规划批复，洪湖等五大湖泊退垸还湖244.97平方公里。重庆市加强长江流域生态保护修复，长江干流及主要支流10公里范围内2214公顷废弃矿山修复任务基本完成，“两江四岸”（嘉陵江南北岸、长江南北岸）治理提升工程有序推进。
有的被督察对象以督察整改工作为抓手，助力经济高质量发展。针对督察指出的“三磷”污染问题，四川省深化“三磷”污染整治，实施直购电、直供气、财政补贴等优惠政策，加大磷石膏综合利用力度。上海市坚持从效益、能耗、环境等方面统筹产业发展和项目建设，加快重点地区产业升级转型，实施市级产业结构调整项目820个、重点区域（专项）8个。中国黄金集团有限公司着力解决露天开采破坏生态、生态修复治理缓慢等突出问题，2021年9月以来，投入资金2.3亿元，完成治理修复面积1.28万亩。
今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，政府工作报告明确了生态环境质量稳定改善的预期目标。生态环境部有关负责人表示，今年要切实加强生态环境立法和督察执法，深入推进中央生态环境保护督察，完善生态环境保护督察制度。
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