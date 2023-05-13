原标题：国家防总办公室派出应急管理部、水利部联合工作组督导病险水库安全度汛工作

新华社北京5月12日电 记者12日从应急管理部获悉，国家防总办公室11日派出应急管理部、水利部联合工作组分赴山东、湖南、云南、江西、湖北、四川6省督导病险水库安全度汛工作。

应急管理部、水利部各牵头负责3个工作组，重点就病险水库责任落实、隐患整改、雨水情测报系统不完善、管护机制不健全、带病运行等开展督导。

(责编：孙红丽、杨迪)

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