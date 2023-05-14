张建平

“到基层去长见识、增才干！”抱着这样的想法，一年多前，我被选派到北京市门头沟区清水镇洪水峪村担任驻村第一书记。

洪水峪村盛产煤，煤炭开采及运输一直是村里的支柱产业。但长年累月的开采对生态环境造成破坏，空气污染严重。随着大小煤矿陆续关停，又找不到新的致富路，洪水峪村经济一度陷入困境。

作为洪水峪村驻村第一书记，村民刚见到我时直犯嘀咕：“这么年轻的姑娘，在这儿能待久吗？”面对乡亲们的质疑，我下决心一定要尽快带领村民找到发家致富的门路。当地的豆腐、苹果等土特产品质不错，我就通过拍视频、直播带货等方式，千方百计拓宽销路。一个多月后，10多万元货款打到了村集体的账上。乡亲们喜出望外，端上了只有逢年过节才做的炸糕和炸油香，我知道自己赢得了大家的信任。

我从2003年开始学习口技，师从国家级非物质文化遗产代表性项目口技代表性传承人牛玉亮。当我和师父说起打造口技民宿的想法时，他兴奋地说：“非遗来自民间，回到百姓身边去，才更有生命力。”如今，全国首个口技民宿已落户洪水峪村，它背靠绿水青山，院子里鸟语花香。在这里，游客除了体验农家生活，还可以现场观看大师用口技与百花山的鸟儿互动，有机会上口技体验课。

驻村期间，我收了4个小徒弟，最小的6岁，最大的12岁，他们对口技特别感兴趣，一招一式都像模像样。村里还成立了民间艺术团，用唱歌、跳舞、口技等方式丰富百姓的精神生活。目前艺术团已有团员18人，排练的节目“当非遗遇见丰收节”融口技和舞蹈于一体，令人耳目一新。洪水峪村有一座建成于上世纪80年代的老剧场，我们计划修缮后打造成非遗剧场，邀请皮影、摔跤、昆曲等非遗项目来演出。

在口技民宿的示范引领下，目前已有10多个非遗项目达成落户意向。我们引入了北京著名老字号六必居，制作高山芦笋酱菜；邀请砂锅居结合清水豆腐等菜品，开发非遗当家菜；和鸿兴楼携手共建餐饮民宿，与当地特色食材相结合推出非遗夜宴。北京服装学院、北京印刷学院等高校也将在村里建立写生和培训基地。

非遗为洪水峪村注入了新活力，村民们的生活得到改善，也使传统文化发扬光大。如今，我每天总有做不完的事，干劲越来越足了。

（作者为北京市门头沟区清水镇洪水峪村驻村第一书记，本报记者施芳采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年05月14日 05 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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