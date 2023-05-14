原标题：工业互联网产教融合打造数字“黑土地”

在湖北一家专用设备制造公司内，由湖北工程职院工业互联网学院师生部署的数字化车间系统正在实时的监控场内每一台机器设备。

公司负责人说，这套数字化车间系统可以实时掌握设备的开机率、异常率，并提供车间生产执行管理，每台设备减少了2个人工的维保，生产执行效率提升了2倍以上，大大提升了公司生产效率，降低了成本。

这一切正是得益于工业互联网产教科融合发展的支撑。5月13日，2023全国工业互联网产教科融合发展大会在湖北黄石召开，以“职普融通、产教融合、科教融汇，推动工业互联网创新发展”为主题，邀请工业互联网领域的知名专家学者、高等院校、职业院校和行业企业代表，就工业互联网职业教育和人才培养进行深入交流。

中国工业互联网研究院副院长罗俊章在致辞中指出，工业互联网是职业教育产教融合场景最丰富、实践最活跃、应用最广泛的领域之一。中国工业互联网研究院作为工信行指委工业互联网分委会牵头单位，要进一步发挥国家队作用，加强专业智库建设，高质量推进教学改革，深化产教融合、科教融汇，共建工业互联网人才培养生态。

湖北工程职业学院党委书记刘海平在致辞中表示，举办本次大会，是贯彻落实党的二十大精神的具体行动，对加强新时代高技能人才队伍建设、推进工业互联网创新发展具有十分重要的现实意义。

中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕作了题为《现代化产业 高质量人口：职业教育大有可为历史使命》的主旨报告，中国工程院院士李培根作了题为《数字智能技术与职业教育》的主题报告，教育部职业教育发展中心教学教材处处长刘义国以《坚持类型定位，以标准化推进职业教育整体改革》为题作了报告，工业互联网产教融合与科教融汇主题论坛、工业互联网产业学院创新发展模式主题论坛、工业互联网专业实训教学条件建设标准专题研讨等系列活动开展。

大会期间，工业互联网职业教育教学指导分委员会专委会正式成立，“工业互联网人才培养公共服务平台”上线，中国工业互联网研究院联合行业龙头企业、职业院校、科研机构共同发起倡议，启动工业互联网行业产教融合共同体筹建工作，打造工业互联网产教融合标杆示范。

(责编：赵竹青、陈键)

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