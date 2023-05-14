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广东佛冈：创新惠企便民举措 优化税收营商环境

2023年05月14日09:04 | 来源：中国网
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原标题：广东佛冈：创新惠企便民举措 优化税收营商环境

“上周税务部门来走访时反映的社保退费问题，没想到这么快就得到了解决，你们太实在了！”

近日，在广东省佛冈县，国家税务总局佛冈县税务局对当地各涉税专业服务机构进行大调研、大走访，深入探讨涉税专业服务机构办税过程中的疑难问题，广泛收集纳税人对税务部门的意见建议并逐一解决落实。

截至目前，已全面走访涉税专业服务机构26户，开展涉税需求调查100余人次，收集意见建议逾百条。

在收集的意见建议中，“社保退费”作为高频词存在，引起了佛冈税务部门的重视。据了解，以往纳税人在办理社保退费业务时，无法在线上提交申请，需要先到税务部门线下申请，经历税务部门受理核验、人社或医保部门审核等多个环节才能退费，线下办理程序多，对缴费人尤为不便。

在走访过程中，佛冈公永财税咨询服务有限公司的范女士表示：“如果不用到办税厅就可以办理社保退费，那真的是太方便了，尤其是对于异地缴费群体，申请退费时无需跑厅，将大大节约办事成本。”

收集到意见建议后，佛冈税务部门组织各相关部门开展业务大讨论，在清远市税务局的指引下，积极打通办税堵点，借助“V-Tax”非接触办税涉税事项突围，在社保退费实现非接触式办税的基础上，对社保业务内容进行“全程网上办”扩围，实现佛冈社保全业务网上办进程新突破，进一步拓展办税（费）事项“一次不用跑”业务范围。

“我在办公室这里动动手指就能提交社保费退费申请，在发现资料不齐全时，税务部门还能视频在线辅导我办理，并通过征纳平台接收我补正提交的资料，办完整件退费一次都没跑税务局，真的很方便，非常好！”作为该项业务的首位“尝鲜者”，范女士不住地称赞。

当前，纳税人可以通过“粤税通”小程序、电脑客户端、广东省税务局官方网站等多渠道登录V-Tax平台，在“智能导税”模块选择需要办理的社税费业务，按要求完成资料提交后，由税务部门审核后办理，实现“足不出户”。据悉，除社保业务外，跨区域涉税事项管理、退（抵）税申请等13大类40小类高频涉税费业务已同步实现远程办理。

据纳税服务部门负责人介绍，“大调研、大走访活动是今年佛冈税务落实‘便民办税春风行动’的重要举措之一，借助涉税中介‘收音机’‘扩音器’的功能，解决纳税人缴费人急难愁盼问题，进一步发挥涉税中介机构以点带面的政策宣传作用，促推退税减税降费政策尽享速享。”

办好惠民事，服务现代化。佛冈县税务局表示，下一步将用好“调查研究”这一法宝，深入企业一线，寻找纳税人缴费人最真实的声音，持续创新推出惠企便民办税措施，深化与涉税专业服务机构的沟通协作，提升佛冈县税收共建共治共享水平，为优化佛冈县税收营商环境增添新动力。（欧俊海 邹敏姬）

(责编：赵竹青、陈键)
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