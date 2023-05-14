原标题：推动数据中心绿色高质量发展

近日，中国电子学会联合中国电子技术标准化研究院举办的2023数据中心绿色发展大会在四川省成都市召开。旨在进一步发挥国家绿色数据中心建设经验示范引领作用，加快先进节能技术推广，促进数据中心节能技术和模式创新，推动数据中心绿色高质量发展，助力实现碳达峰碳中和目标。

工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌在会上表示，数据中心是支撑未来经济社会发展的战略资源和公共基础设施，推动数据中心等信息基础设施绿色发展，对促进经济高质量发展，实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。工信部将按照党中央、国务院决策部署，坚持节能优先方针，强化系统观念，科学有序推动数据中心全行业绿色低碳转型和高质量发展，持续打造国家绿色数据中心示范标杆，加快节能技术装备推广应用，完善绿色数据中心节能降碳标准体系。

国家机关事务管理局公共机构节能管理司副司长汪雁表示，绿色数据中心建设是一项政策导向强、技术难度大、涉及幅面广、执行周期长的系统工程，需要政策引导、制度保障、技术支撑和市场参与，各方同频共振，协同发力。国管局将进一步扩大公共机构建设国家绿色数据中心参与范围，推广有益经验，持续实施数据中心节能改造，推动公共机构开展数据中心绿色测评，引导公共机构数据中心走高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路。

银保监会统信部处长黄秋国表示，银保监会高度重视绿色数据中心建设，积极落实绿色发展理念，从体系架构、规划布局等方面，加快现有数据中心节能挖潜与技术改造，建立绿色运维管理体系，实现节能减排，着力打造绿色高可用的金融级数据中心。特别是国家绿色数据中心遴选工作，为推动金融行业节能增效，走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，助力实现碳达峰、碳中和目标，起到了良好的示范作用。

四川省经济和信息化厅总工程师李强表示，四川省经济和信息化厅一直把绿色发展作为重要战略，不断加强政策支持和技术创新，积极推动数据中心的绿色转型升级。目前，全省新建大型数据中心PUE均在1.3以下，天府集群内新建大型数据中心PUE均在1.25以下。2022年绵阳市公安局数据中心机房、长江上游区域大数据中心（一期）、成都超算中心3个数据中心评为“国家绿色数据中心”。四川省国家绿色数据中心累计达11个。

中国科学院院士陶文铨做“数据中心机房气流组织仿真自主软件的研发及其实验验证”主旨发言，宣益民院士做“‘双碳’目标下数据中心能量管理的研究与展望”主旨发言。

本届大会上，工信部等六部门发布2022年度国家绿色数据中心名单，涉及通信、互联网、公共机构、能源、金融领域共43家。中国电子学会团体标准《绿色数据中心评估准则》《液冷数据中心余热回收工程设计指南》正式发布。中国电子技术标准化研究院对《数据中心能源综合利用现状分析及低碳发展研究》进行了解读。

与会代表围绕绿色数据中心先进适用技术、绿色数据中心可再生能源与绿色电力应用、绿色数据中心产业服务等开展交流发言，就数据中心绿色发展经验和信息化领域节能技术最新进展及应用案例进行深入讨论。部分企业分享了国家绿色数据中心创建经验。（宋豪新）

(责编：赵竹青、陈键)

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