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跨境资金流动合理有序 国际班列运量稳中有增 中国经济回升向好

2023年05月14日09:08 | 来源：央视网
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原标题：跨境资金流动合理有序 国际班列运量稳中有增 中国经济回升向好

　　央视网消息：国家外汇管理局最新数据显示，今年一季度，我国经常账户顺差5605亿元；资本和金融账户中，储备资产增加1740亿元。我国国际收支保持基本平衡，双向跨境资金流动保持合理有序。具体来看，货物贸易顺差处于历史同期较高水平，服务贸易呈现逆差，双向直接投资有序发展。

　　我国坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，经济发展呈现回升向好态势，为我国国际收支基本平衡提供根本支撑。

　　西部陆海新通道铁海联运班列：今年已运输货物突破30万标箱 同比增长14%

　　近日，34126次列车装载着来自印度尼西亚的聚乙烯等货物从广西钦州铁路集装箱中心站开出，目的地是重庆团结村，这标志着今年西部陆海新通道铁海联运班列已运输货物突破30万标箱，比去年同期增加3.7万标箱，增幅14%。

　　目前，西部陆海新通道铁海联运班列货物运输品类已增加到940多种，辐射我国17省(直辖市、自治区)、61市、115站，通达全球119个国家和地区的393个港口。

(责编：赵竹青、陈键)
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