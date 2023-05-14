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广西打造加工贸易产业集聚新高地

2023年05月14日09:18 | 来源：中国新闻网
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原标题：广西打造加工贸易产业集聚新高地

广西壮族自治区商务厅13日提供的信息显示，广西将发挥与东盟陆海相邻、毗邻粤港澳大湾区的优势，进一步在政策支持、通关改革、制度创新等方面优化营商环境，打造加工贸易梯度转移重点承接地和产业集聚新高地。

5月10日—13日，第十三届中国加工贸易产品博览会(以下简称“加博会”)在广东东莞举行，广西积极推动各设区市、重点园区和企业组团参会，参展规模创历年之最。

据广西商务厅介绍，此次展会期间，广西企业携玩具、婴童用品、家居用品、特色食品、包装材料等“尖货”参展，努力拓展国际市场。南宁市搭建特装展区，集中展示加工贸易创新发展成果、投资贸易和产业承接优势，现场客商络绎不绝。广西还举办专场推介会、座谈会等配套活动，展示加工贸易发展合作潜力。

通过招商推介，与广东接壤的广西玉林市、梧州市吸引多家粤港澳大湾区企业投资。其中，东莞市泰美玩具有限公司计划投资3亿元(人民币，下同)，在玉林建设泰美玩具北流总部基地项目；东莞市迅悦手袋有限公司计划投资8000万元，建设迅悦手袋箱包制造项目。梧州综合保税区与香港骏基有限公司、深圳市安斯特珠宝有限公司分别签订绿色建材加工、天然宝石保税加工合作协议，项目建成后，预计可实现年进出口额超4亿元。

广西交易团还与东莞市台商投资企业协会签署合作备忘录，建立合作伙伴关系。

据广西商务厅有关负责人介绍，近年来，广西充分发挥南宁、北海、钦州、梧州等国家级加工贸易梯度转移重点承接地作用，培育加工贸易转型升级示范企业，鼓励发展技术含量和附加值高的再制造业务。2023年一季度，广西加工贸易进出口总额达247.6亿元，保持增长势头，其中，玉林市加工贸易进出口额同比增长约85%。(记者 林浩)

(责编：赵竹青、陈键)
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