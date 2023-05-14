京津冀：瓣瓣同心绘宏图
2023年05月14日20:14 | 来源：新华社
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2023年5月，习近平总书记在河北考察，主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会并发表重要讲话。他强调，要坚定信心，保持定力，增强抓机遇、应挑战、化危机、育先机的能力，统筹发展和安全，以更加奋发有为的精神状态推进各项工作，推动京津冀协同发展不断迈上新台阶，努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区。
2023年5月12日，习近平总书记在河北省石家庄市主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会并发表重要讲话。新华社记者 申宏 摄
“京津冀如同一朵花上的花瓣，瓣瓣不同，却瓣瓣同心。”9年多来，习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动京津冀协同发展，以匠心独运丹青手，于万里山河绘宏图。
如今，一个创新活力迸发的京津冀正以实际行动谱写协同发展新篇章，京津冀瓣瓣同心绘就的宏图正逐渐变成现实。
总策划：赵承
策划：郭建业
监制：孙志平
制片：幸培瑜
统筹：韩珅、王志斌
编导：曹彦语、李俞辉
配音：董千齐
记者：王志斌、许杨、吴一蒙、曹彦语、曲澜娟、王君璐、王修楠、王普、许健、邓浩然、那宇奇（实习）、王佳辉（实习）
报道员：吉昊、董曜语、魏会博、王立鹏、刘会娟、姜瑞
新华社音视频部制作
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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