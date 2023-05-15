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科技创新让城市更有魅力（记者手记）

欧阳洁
2023年05月15日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月的上海，满城盛开玫瑰、月季。足迹所至，如同漫步城市公园，让人体会到市民对生活品质的追求，感受到这座现代化国际大都市的繁华和实力。

　　上海是一座充满魅力的城市。一块小小的水墨色公交站牌屏幕，清晰地标注下一趟车的到达时间、有无无障碍设施、车厢空间大小；手机上一个普通的应用程序“随申码”，包罗各类生活服务事项；摆放在社区服务中心的“健康云”基层医疗平台终端，居民可轻松操作，在数百家医院和社区卫生服务中心挂号和开药……事关群众的生活小事，被认真对待、细致解决，生动诠释了“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念。

　　站牌屏幕、应用程序、终端显示屏等，由一个个“智慧大脑”指挥调度，大数据、人工智能、区块链等创新技术在政务服务领域广泛应用，不仅赋能传统管理和服务，也在重塑着现代城市生活。着力打造具有世界影响力的国际数字之都，上海正加快推进经济、生活、治理各领域全面数字化转型，在数字经济新赛道上加速奔跑，让传统产业转型升级、新兴产业蓬勃兴盛、城市管理和谐高效、人们生活更加美好。先进的数字技术，正是这座城市的底气所在。

　　数据底座是技术根基，数字化转型更需要理念和思路的转变。数字化本质上要求数据要素开放、交互、共享，这与上海开放、创新、包容的品格高度契合。上海以先行者的勇气和魄力，打破多层级数字壁垒，促进数据整合应用，实现数据集中统一管理，数字经济效能充分激发，更好地服务产业和生活。也正是精益求精的专业精神，促使上海日臻完善数字生活服务，将数字技术的点滴进步，不断转化为服务功能的每一次改进。

　　数字生活是一面镜子，映射出上海勇于创新、以科技服务百姓美好生活的决心和努力。可以期待，未来上海将坚持贯彻以人民为中心的发展思想，让高质量发展成果更多更好地惠及民生。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月15日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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