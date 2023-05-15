王 观

为群众解难题，让管理部门降成本，帮商业机构获美誉，这样多方共赢的政务服务下沉，多多益善

“不用开车去城区的社保大厅，在家门口就能完成社保参保缴费，真方便！”近日，在江苏扬州邗江区公道镇，刚刚办完社保业务的市民孙女士对设在小区附近银行网点的“便民小站”赞不绝口。

过去，在扬州当地，缴费人往往要到所属市县城区的社保大厅才能办理社保参保缴费业务。像公道镇这样的乡镇，距离城区的社保大厅有几十公里，往返要花费很长时间。如今，扬州市税务局联合人社部门和银行打造了“便民小站”，利用量大面广的银行网点将社保服务从城区延伸到乡镇，实现社保卡申领、参保信息查询、社保关系转移和社保费缴纳等几十项内容“一站通办”，极大地方便了缴费人。对政府部门来说，将需求量大、办理频次高的业务下放，也大大减轻了市县城区社保大厅的服务压力，有助于提升整体服务质量。

近年来，各地区各部门持续深化“放管服”改革，优化营商环境。在很多地方，一些政务服务“全省通办”的窗口已经下沉至乡镇。如今，“便民小站”将服务又送到百姓身边。在这种“便民小站”模式中，政府管理部门借用商业机构网点开展服务，节省了自搭平台、自建渠道的财政投入；银行提供政务服务窗口，提高了自身的客户黏性，也带动了其他金融业务的获客能力，如此政企合作，可谓优化政务服务、提高治理能力的好招。为群众解难题，让管理部门降成本，帮商业机构获美誉，这样多方共赢的政务服务下沉，多多益善。

紧跟群众需求，可以让政务服务更加精细化。与菜市场里改衣服、配钥匙的便民点异曲同工，政务服务“便民小站”重在方便百姓。站点开在哪里、办理哪些业务，在考察、设计过程中，要多换位思考、多听群众意见，力求破难点、通堵点、展亮点。比如，若设在产业园区，到银行办事的客户，很可能也是企业办税人员，此处可重点开展“金融服务+涉税业务”的打包服务。与一般办事大厅定位不同，“便民小站”的营业时间、营业方式也可以更加灵活。例如，开设24小时自助服务区，设置社保、涉税业务自助终端，以照顾灵活就业群体；针对特殊复杂业务推出预约定制服务，提供“一对一”辅导，解决群众个性化难题。

深化共建共用共享机制，需持续提高协同服务能力。一方面，让政务服务类“便民小站”高效运营，各部门要打破信息壁垒，在后端共享数据；另一方面，不同于传统的业务网点、专业窗口，“便民小站”的服务内容往往是“整合型”的，对工作人员的复合型知识储备、综合业务素质提出了更高的要求。相关部门需要加强业务培训、制定业务清单、明确办理流程乃至出台应急措施，确保一套服务标准对外，惠企利民不打折扣。

政务服务好不好，群众最有发言权。业务能不能办、易不易办，直接影响群众的利益与信赖。推出“便民小站”是一项积极尝试，我们也期待今后能出现更多实招妙招，为群众办实事、解难题，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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