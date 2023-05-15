财经短波
2023年05月15日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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央行发布“北向互换通”管理办法
本报电 中国人民银行近日公布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》，旨在保护境内外投资者合法权益，维护利率互换市场秩序。
2022年7月，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局发布联合公告，宣布开展内地与香港利率互换市场互联互通合作。此次公布的《办法》适用于“北向互换通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内地银行间金融衍生品市场。
据悉，“北向互换通”充分考虑境外投资者投资银行间债券市场的情况，初期全市场每日交易净限额为200亿元人民币，清算限额为40亿元人民币。未来，可根据市场发展情况适时调整额度，并对外公布。
（吴秋余）
科技创新公司债券融资超2100亿元
本报电 日前，证监会制定印发《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》，旨在加快提升科技创新企业服务质效，促进科技、产业和金融良性循环。《工作方案》通过5方面18项工作举措，积极引导各类金融资源加快向科技创新领域聚集，更好支持科技创新企业高质量发展。
近年来，证监会积极推动构建科技创新企业全生命周期债券融资支持体系，平稳推出科技创新公司债券试点并转入常态化发行，稳步扩大发行主体范围，完善配套政策措施，促进畅通科技创新企业直接融资渠道。截至目前，科技创新公司债券共支持近190家企业融资超过2100亿元，积极助力科技成果加速转化。
（赵展慧）
《 人民日报 》（ 2023年05月15日 18 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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