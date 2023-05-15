高燕燕

推动新型研发机构健康有序发展，对于深入实施创新驱动发展战略，提升国家创新体系整体效能意义重大

科技部火炬中心最新发布的《2022年新型研发机构发展报告》显示，截至2021年底，我国新型研发机构共计2412家，同比增长12.7%。新型研发机构一般被称作“四不像”，是因为这些研发机构“不完全像大学、不完全像科研院所、不完全像企业、不完全像事业单位”。凭借全新的组织形式和体制机制，新型研发机构在产学研深度融合、科技成果转化等方面发挥了重要作用，成为区域创新体系的重要组成部分。

相比传统科研机构，新型研发机构主要“新”在体制机制——投资主体多元化、运行机制市场化、用人机制灵活化。这样的特质决定了新型研发机构在成立之初，便树立了面向市场、服务产业的创新目标，围绕实际需求开展基础研究和应用技术开发。以武汉光电工研院为例，他们瞄准光电子产业的关键共性技术，搭建公共服务平台，有效打通了创新链、产业链、资金链和人才链。

近年来，伴随着一系列支持政策出台，一批新型研发机构加速落地并稳步发展。这些新型研发机构在集聚高质量人才、为企业提供有效技术供给、促进科技成果产业化等方面作用显著，成为推动创新的生力军。同时，在协同创新、人才吸引、科研合作、前沿技术增量供给等方面积累了不少经验，探索了科技、产业、资本等要素结合的有效途径。

同时也要看到，这些新型研发机构整体上仍处于探索阶段。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，科技创新成为关键变量，新型研发机构在引领产业高质量发展、促进科技创新和实体经济深度融合、深化产学研合作等方面可发挥更加积极的作用。推动新型研发机构健康有序发展，对于深入实施创新驱动发展战略，提升国家创新体系整体效能意义重大。

支持新型研发机构发挥更大作用，需要继续强化政策引导。要进一步细化新型研发机构分类、经费资助、人才引进、税收优惠、股权激励等支持政策；支持引导高校、科研院所发挥优势，和企业共建一批新型研发机构；制定针对性更强的扶持政策。比如，在经费资助上，要鼓励多元化投入；在资源配置上，增强其资源聚集和产业提升能力。

支持新型研发机构发挥更大作用，还要充分发挥新型研发机构在体制机制上的创新优势，进一步推动制度创新，充分释放创新主体活力。如深化科研自主权、职务科技成果权属等改革，探索建立更加科学的激励机制；实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，吸引更多优秀人才加入；建立健全关于新型研发机构的绩效评价机制，根据评价结果给予相应支持。通过政策引导和措施保障，不断促进新型研发机构健康有序发展，从而进一步优化我国科研力量布局，推动科技创新和经济社会发展深度融合。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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