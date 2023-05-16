本报记者 王昊男

经国务院批准，2023中关村论坛定于5月25至30日在京举办。5月15日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，科技部副部长吴朝晖、北京市人民政府副市长于英杰介绍有关情况。

吴朝晖介绍，本次中关村论坛年度主题为“开放合作、共享未来”，围绕国际化、高端化、专业化特色，将设置论坛会议、展览展示、技术交易、成果发布、前沿大赛及配套活动六大板块，举办150余场活动。

论坛期间，还将发布一批原创性、颠覆性科研成果和权威性研究报告，举办科技服务创新发展专场会、新型实体企业论坛，以及科学家关于硬科普的讲座等一系列配套活动。

80多个国家和地区的嘉宾出席

于英杰介绍，为突出中关村论坛国家级、前沿性、国际化特点，本届论坛新增国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委3家主办单位。平行论坛中，由国家部委牵头或参与主办的有25场，占比达45%。

“紧扣科技发展前沿，论坛将聚焦人工智能、量子科学、脑机接口等前沿领域，探讨科技创新趋势，展示最新成果，开展项目路演。”于英杰介绍，在国际化方面，80多个国家和地区的嘉宾将出席，近200家外国政府部门、国际组织和机构参与，包括17位诺奖级嘉宾在内的近120位顶尖专家将发表高水平主旨演讲。“其中，外籍演讲嘉宾占比超四成。”

“中关村论坛是个国际性论坛，我们希望把中关村论坛打造成一个国际性的科技交流峰会，一个能够宣讲重大政策的平台，一个高端人才汇聚交流的平台，也能成为一些重要成果展示的平台和前沿思想碰撞的平台。”吴朝晖说。

围绕热点议题举办55场平行论坛

会议板块是今年论坛的重头戏。于英杰介绍，今年论坛会议板块包括开幕式、全体会议、平行论坛等多场活动。其中，围绕人工智能、生命科学、清洁能源等前沿领域，以及数据治理、女性科技创新、数字体育等热点议题，将举办55场平行论坛。

于英杰介绍，今年的平行论坛主要有3个特点：一是探讨前沿话题，聚焦工程创新、脑机接口等前沿领域，共促科技创新驱动高质量发展；二是聚焦科技热点，围绕创业孵化、科技向善等话题，共话人类命运共同体建设；三是推动共治共享。

值得一提的是，2023中关村论坛还首次设立女性平行论坛——“科技女性创新论坛”，通过精心设计“星空倡议”“揭榜挂帅”等环节，展现前沿科技“她力量”。

“本届论坛既有思想理念的交流碰撞，又有技术产品的直观体验；既有重大成果的首次发布，又有重大项目的签约落地，目的是让公众通过与高水平科学家、企业家零距离交流，充分感受科技创新的魅力。”于英杰说。

7000多个科技成果、创新项目寻求合作

中关村论坛展览（科博会）是论坛的重要组成部分。于英杰介绍，今年共有650多家参展单位。其中，西门子、默沙东等外资企业和机构120余家，中国商飞、中国建材等央企70余家，小米、京东方等科技领军企业30余家，中科院、清华大学、北京大学等高校院所及新型研发机构20余家，还有天津、安徽、湖南、广东等30个省份参展。

于英杰介绍，展览将聚焦前沿科技与未来产业，集中展示元宇宙、人工智能、量子信息、脑科学、细胞与基因治疗等领域全球最新技术进展和重大成果，包括诸多首发首展项目，长安链、量子计算云平台、开源芯片、类脑计算芯片等全球最前沿的技术成果也将集体亮相。

此外，今年论坛将开设技术交易板块，将举办26场活动，共有来自40个国家和地区的7000多个科技成果、创新项目寻求合作。届时，将举办世界知名高校技术转移发展大会，邀请清华大学、北京大学、香港理工大学、英国牛津大学等一批国内外知名高校参与，集中发布一批中外高校重大科技成果技术交易项目。举办5场国家科技计划成果路演行动，推出120余项高质量高水平的国家科技创新成果。

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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