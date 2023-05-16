人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家电投创新打造综合智慧零碳电厂

智慧用能  多方共赢

本报记者  刘文波
2023年05月16日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　浙江省湖州市长兴县和平镇和平村，在国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投”）的帮助下，42户民居的楼顶今年初装上了光伏板，配上了小型储能设备，作为电网的补充，用电谷底时储电，用电高峰时放电。“一年要省1000块钱呢！”村民林炳江算了一下账，高兴地说，“光伏就是发电机、储能好比充电宝，现在我们家家发电、户户省钱。”

　　在和平镇上，国家电投正在建设的湖州综合智慧零碳电厂项目，是规模领先的铅碳储能电站。

　　2022年8月，国家电投首次提出实施“雪炭行动”、建设综合智慧零碳电厂的整体设想，意在“冬天送温暖，夏天送清凉”，助力地方迎峰度夏、迎峰度冬。

　　党的二十大报告提出：“加快规划建设新型能源体系”。国家电投党组书记、董事长钱智民表示，作为关系国计民生和能源安全的“国家队”，国家电投要在建设新型能源体系上贡献力量，立足能源消费侧，创新提出发展建设综合智慧零碳电厂，以有效发挥储能和各类负荷的调节能力，实现分布式新能源的就地消纳、就近使用，用较低成本满足经济社会绿色用能需求。

　　据介绍，综合智慧零碳电厂最大的特点是建在了用户侧。“随着分布式能源系统的广泛应用，可以通过互联网把用电侧管理起来，寻找最优用能方案。”钱智民说。

　　“所谓综合是集‘源网荷储’于一体，聚合大量分布式光伏、风电、储能及用户侧可调负荷；智慧是通过互联网多维寻优、动态匹配，实现海量分散资源协调控制、互通互济、灵活调度；零碳意味着我们聚合的资源均为清洁能源。”国家电投首席专家、专职董事刘敏说，“项目以发电为主营业务，促进终端用户就近、就地消纳绿色电力，同时聚合可控资源池为电网提供响应需求和精细化辅助调节服务。”

　　“建成的项目将实现三方共赢。”国家电投浙江公司发展部主任许峰说，“对用户，可降低用能成本，增加收入，形成绿色低碳的生产生活方式；对电网，可整合系统末端小微资源，集零为整，提升电网削峰填谷的灵活性；对地方，可促进当地工业节能降耗，支撑地方经济新旧动能转换，实现区域绿色发展。”

　　据测算，到2025年，综合智慧零碳电厂将为浙江带来600万千瓦的灵活电能；每年提供225亿千瓦时绿电，碳减排效应相当于新建47个杭州西溪湿地。

　　浙江省能源局局长周卫兵认为，当前，浙江积极推动能源绿色低碳发展和保供稳价工作，而国家电投综合智慧零碳电厂具有建设速度快、安全性高、设备寿命长、投资成本低、资源整合能力强等特点，项目落地将为浙江保障能源安全注入强劲新动能，同时也有效带动了新兴产业集群加快发展，助力乡村振兴和共同富裕。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月16日 08 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
图解：2023年居住消费市场现状与趋势
　　
促进居住消费健康发展 《2023年居住消费趋势观察报告》今发布
　　人民网北京5月15日电 （记者许维娜）5月15日，《2023年居住消费趋势观察报告》（以下简称“报告”）正式发布。报告由人民网财经研究院、我爱我家共同编制，从行业发展现状、居住消费市场新趋势、居住消费市场服务供给展望等多视角对未来住房消费趋势特征进行了分析和研判。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部