本报记者 刘文波

浙江省湖州市长兴县和平镇和平村，在国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投”）的帮助下，42户民居的楼顶今年初装上了光伏板，配上了小型储能设备，作为电网的补充，用电谷底时储电，用电高峰时放电。“一年要省1000块钱呢！”村民林炳江算了一下账，高兴地说，“光伏就是发电机、储能好比充电宝，现在我们家家发电、户户省钱。”

在和平镇上，国家电投正在建设的湖州综合智慧零碳电厂项目，是规模领先的铅碳储能电站。

2022年8月，国家电投首次提出实施“雪炭行动”、建设综合智慧零碳电厂的整体设想，意在“冬天送温暖，夏天送清凉”，助力地方迎峰度夏、迎峰度冬。

党的二十大报告提出：“加快规划建设新型能源体系”。国家电投党组书记、董事长钱智民表示，作为关系国计民生和能源安全的“国家队”，国家电投要在建设新型能源体系上贡献力量，立足能源消费侧，创新提出发展建设综合智慧零碳电厂，以有效发挥储能和各类负荷的调节能力，实现分布式新能源的就地消纳、就近使用，用较低成本满足经济社会绿色用能需求。

据介绍，综合智慧零碳电厂最大的特点是建在了用户侧。“随着分布式能源系统的广泛应用，可以通过互联网把用电侧管理起来，寻找最优用能方案。”钱智民说。

“所谓综合是集‘源网荷储’于一体，聚合大量分布式光伏、风电、储能及用户侧可调负荷；智慧是通过互联网多维寻优、动态匹配，实现海量分散资源协调控制、互通互济、灵活调度；零碳意味着我们聚合的资源均为清洁能源。”国家电投首席专家、专职董事刘敏说，“项目以发电为主营业务，促进终端用户就近、就地消纳绿色电力，同时聚合可控资源池为电网提供响应需求和精细化辅助调节服务。”

“建成的项目将实现三方共赢。”国家电投浙江公司发展部主任许峰说，“对用户，可降低用能成本，增加收入，形成绿色低碳的生产生活方式；对电网，可整合系统末端小微资源，集零为整，提升电网削峰填谷的灵活性；对地方，可促进当地工业节能降耗，支撑地方经济新旧动能转换，实现区域绿色发展。”

据测算，到2025年，综合智慧零碳电厂将为浙江带来600万千瓦的灵活电能；每年提供225亿千瓦时绿电，碳减排效应相当于新建47个杭州西溪湿地。

浙江省能源局局长周卫兵认为，当前，浙江积极推动能源绿色低碳发展和保供稳价工作，而国家电投综合智慧零碳电厂具有建设速度快、安全性高、设备寿命长、投资成本低、资源整合能力强等特点，项目落地将为浙江保障能源安全注入强劲新动能，同时也有效带动了新兴产业集群加快发展，助力乡村振兴和共同富裕。

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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