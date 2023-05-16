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蓝天铸重器 长空写赤诚

——记航空工业沈飞某型舰载机研制“罗阳青年突击队”

本报记者 罗旭
2023年05月16日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：蓝天铸重器 长空写赤诚

　　 “你们以罗阳同志为榜样，扎根航空装备研制一线，在急难险重任务中携手拼搏奉献，这种团结奋斗的精神非常可贵。”2022年11月12日，习近平总书记这样回信勉励中国航空工业集团沈飞“罗阳青年突击队”队员。

　　 罗阳，航空报国英模。2012年11月，他在随“辽宁号”航母成功完成歼-15舰载机首次起降试验任务返港靠岸后，因过度劳累不幸辞世，年仅51岁。

　　 英雄逝去，精神长存。2013年起，沈飞公司以“罗阳”名字命名，以青年突击队为载体，组织广大青年学罗阳、做先锋、当尖兵。10年来，沈飞共组建“罗阳青年突击队”2000余支，解决各类生产技术问题千余项，将一架架战鹰送上蓝天。荣获第27届“中国青年五四奖章集体”的某型舰载机研制罗阳青年突击队，就是其中的杰出代表。

　　在科技创新中大显身手

　　 “我们这支团队，是沈飞为保障某型舰载机研制任务高质、高效完成，专项成立的青年突击队。”某型舰载机研制罗阳青年突击队队长、航空工业沈飞总工艺师张永亮介绍，突击队共有队员96人，35周岁以下队员59人，按所承担业务划分为数个专项团队。

　　 心怀“国之大者”，砥砺青春使命。

　　 “青年，是航空工业的未来。罗阳，是航空青年的精神航标。”增材制造团队队长、航空工业沈飞工艺研究所高级主管工程师李晓丹表示，“罗阳青年突击队，就是要敢于攻坚克难。”

　　 “所谓增材制造技术，就是人们常说的3D打印。”李晓丹介绍，随着新型战机在减重量、长寿命、高精度等方面的需求越来越迫切，原有的生产方式和工艺已触及“天花板”。而增材制造技术，正是突破“天花板”的新技术。

　　 全新的钛合金材料、复杂的产品结构、全新的工艺流程……李晓丹带领团队，挑战各种“不可能”的增材制造任务。经过100多个日夜，近十次仿真试验迭代，增材制造团队比计划提前近一周完成交付，创新实现了增材制造构件在飞机上的规模化应用，在国际航空制造领域首开先河。

　　 其他团队也同样不服输，他们大胆改进工艺方法、创新试制实验流程，解决了多个“卡脖子”关键技术，实现了型号快速研制和产品质量提升齐头并进。

　　“提前两个月”是怎么实现的

　　 “每当看到飞机冲上蓝天，我们都会想到罗阳同志。他的精神和事迹时刻鼓舞着我们。”张永亮说，“突击队成员以罗阳为榜样，在急难险重任务中勇挑重担、冲锋在前，提前两个月完成专项任务，创造了我国飞机型号研制的新速度。”

　　 张永亮说：“众志成城，就把总体时间给缩短了。”

　　 的确，大家都在争分夺秒。但最严峻的考验，无疑落在部装团队的全机共振测试环节。

　　 “3天，留给我们的时间只有3天！”航空工业沈飞可靠性试验中心动力室主任迟英说，“正常情况下，团队每天工作14个小时，这项测试也需要7天时间。”

　　 背水一战啊！

　　 “那3天，几十个人盯在试验现场连轴转。大家都跟上了发条一样。”迟英说，“类似的工作不是第一次做，但这次却是最艰苦的一次。”

　　 “为了抢时间，飞机发动机一直开着。而发动机不停，测试数据就一直在产生，分析记录数据的工作也就得时刻进行。而且，工装在飞机上的测试位置要不停移动，相关人员都得跟着挪来挪去。”迟英回忆，“试验现场没有床，桌子上都是试验设备，大家吃饭都得自己端着饭盒轮流进行，实在累得不行了，也只能在椅子上靠着打个盹儿。”

　　 经过70个小时的连续鏖战，部装团队在合理统筹、科学调度下，终于完成专项任务。

　　“既冠英名，当承热血”

　　 时常在深夜，迟英才拖着疲惫的身子离开试验现场。而这时，往往还有加班的同事在往里面走。

　　 “我总忍不住回头看看他们逆行的背影。”迟英说，“这时候，大门上八个蓝色大字‘航空报国、航空强国’总是会击中我，让我觉得有一股力量、一种情怀在心中激荡。”

　　 奋斗青春，不负韶华。在中国航空工业战线上，“罗阳青年突击队”不断扩大，累计有37万人次青年参与其中。一架架新型战机在他们手中更新迭代，穿梭于祖国的万里蓝天。

　　 2022年11月，在罗阳同志逝世10周年之际，作为某型舰载机研制罗阳青年突击队核心成员的张永亮、李晓丹等人，向习近平总书记致信汇报了突击队在该型号研制工作中的攻坚历程。很快，他们收到了习近平总书记回信。回信句句情深、字字暖心，让罗阳青年突击队的队员们深受感动、备受鼓舞。

　　 “习近平总书记的回信，更加激发了我们‘砥砺奋进、笃行致远’的壮志豪情，更加坚定了我们‘航空报国、航空强国’的初心使命。”队员们一致表示。

　　 “对于罗阳青年突击队来说，科技报国是烙印在骨子里的信念。”李晓丹说，“航空报国、航空强国是一份沉甸甸的责任。我们将继续冲锋，把科技创新书写在祖国的蓝天上。”

　　 “既冠英名，当承热血。”张永亮表示，罗阳青年突击队必将牢记习近平总书记的殷切嘱托，踔厉奋发，笃行不怠，让青春在建设航空强国的火热实践中绽放更加璀璨的光芒。

(责编：杨曦、陈键)
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