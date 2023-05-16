原标题：摆摊卖早饭 上门送快递

5月15日，早上7点半，北京地铁双井站前，人头攒动，上班族王小芳饿着肚子刚出地铁，一辆圆滚滚的无人车正在等她。

这辆无人车像是一辆迷你面包车，涂装成橙红色。车的侧面，横着一块点餐屏幕。隔着透明玻璃，能看到车肚子里装着麦当劳套餐，4个大托盘，一共摆了60多份。

王小芳在屏幕上选餐，扫码付款，打开柜门，拿走了一份热腾腾的汉堡套餐。

“真是太方便了。我不用耽误时间买早饭。从选餐到取餐、关闭柜门，也就十几秒钟。”王小芳说，以后她再也不怕饿着肚子上班了。不少上班族跟她一样，出站后顺手从无人车里买一份早点。

“双井地铁站的无人车非常能干，在早餐场景下，一辆车一天能卖出去200份早餐。目前，我们的无人零售车开到西二旗、双井、朝阳门、永安里4个地铁站，提供早餐、午餐、下午茶和晚餐。”新石器公司市场副总裁刘明敏表示。

刘明敏说，这是他们率先在全球实现量产的“全栈式软硬一体无人车”。这种无人车在北京经济技术开发区（以下简称北京经开区）更加常见。

外形可爱的无人车，车顶凸出一个激光雷达，前后几个摄像头，身上还缀有感知器。它自带一个5G天线，和周边即时沟通。走在路上，它自动识别交通信号灯和行人。相比载客无人车，它开得更慢，但很稳当。

无人车和商家可以双向奔赴。要补货上新了，商家可以来找无人车；无人车也可以自动行驶到商家。摆摊地点是工作人员指定的；无人车也可以根据人流量实时热力地图，还有以往的销售统计数据，精准预判，开到合适的摆摊地点。

在北京经开区，卖饭无人车还有一个更加忙碌的“兄弟”——快递无人车。

“您好，智能快递车已到达，请您带好需寄递物品前往寄件。”下楼寄快递的人，看到一辆京东物流无人智能快递车前来取件。寄件人输入验证码，打开车上格口，放好物品，再关上，就OK了。

目前，在全国30座城市，京东物流运营了600多台快递无人车。在北京经开区，常看到小区门口停着好几辆快递无人车等人。它不仅收送快递，还和七鲜等大超市合作，给超市顾客送菜，生意十分兴隆。

“智能快递车能帮助我们更好地服务用户，我最近的揽收单子也多了起来。”天津的张窝小镇营业部京东快递小哥王彦龙兴奋地说，由于操作简便，快递员能轻松上手，现在20多台智能快递车已经常态化运营，“一人一车”“一车多用”“货到货走”，更从容应对快递高峰，揽派效率提升近2倍，快递小哥赚钱更轻松。

目前，在以北京经开区为中心的北京市高级别自动驾驶示范区，共有19家测试车企发放了超过600台无人车号牌，车型应有尽有：小轿车、客运巴士、接驳车、零售车、快递车、多功能车……示范区累计自动驾驶里程超1500万公里，领先全球！

科技日报记者从相关部门了解到：很快，无人车会行驶在大兴国际机场到北京经开区的路上，喜迎四方来客。

(责编：杨曦、陈键)

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