原标题：加快构建汽车产业新经济生态

按照安徽省委关于开展主题教育和大兴调查研究的部署安排，5月5日至7日，省长王清宪重点就加快打造万亿级汽车产业集群在芜湖市开展调研。他强调，我省打造万亿级汽车产业集群有优势、有条件、有基础，要紧紧抓住汽车产业电动化、智能化、网络化、共享化的大势，全面加强技术创新、产品创新、模式创新，着力推进产业链锻长板、补短板，率先构建汽车产业的新经济生态。副省长单向前参加调研。

依托奇瑞汽车的龙头引领，芜湖市已占据全省汽车产业版图的半壁江山。王清宪通过蹲点调研的方式，用一天多的时间，全面查看生产线、技术中心、海行云工业互联网平台、供应链管理平台，详细了解新工艺、新技术、新产品开发和智能制造、供应链金融等情况，并与产业链代表性企业进行座谈，听取他们的诉求和建议。2022年，奇瑞公司实现汽车销售123万辆、增长28%，营业收入突破2000亿元。王清宪在深入调研后指出，奇瑞汽车能够在日益激烈的竞争中脱颖而出，不仅在于企业持续不断加强技术创新、产品创新，而且抢先一步实现理念创新、模式创新，进而形成了新经济生态的样板。他强调，在面向未来发展的新赛道上，包括奇瑞在内的各类车企要坚持把产业科技创新摆在首要位置，把培育引进一流产业人才作为紧迫任务。

提升汽车产业集聚发展水平，关键要实现整车—零部件—后市场服务的高效联动。在伯特利、大陆电子、天马微电子、海创新能源、中科微至、国邮快递物流智能装备等企业，王清宪逐一了解不同零部件企业与整车配套、关键核心技术研发等情况，全面梳理各企业在人才引进、技术平台建设、物流、融资等方面存在的突出问题。他强调，要完善产业链上下游供需对接机制，充分发挥工业互联网和供应链管理平台作用，推动各类企业配套协同、互联互通、共生互生，提升产业链供应链韧性和安全水平。在途虎养车、优品车集团等汽车后市场服务企业，王清宪充分了解汽车养护服务标准、换电站和充电桩等基础设施建设情况。他指出，要大力推进模式创新，提供更多基于新经济、新技术的增值服务，推动新能源汽车和智能网联汽车产业向服务业延伸，释放汽车后市场的巨大潜力。

调研期间，王清宪还调研了城市功能品质活力提升行动推进情况，检查了长江流域防汛备汛工作。（记者 吴量亮）

(责编：曹淼、李源)

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