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新华社权威快报丨4月份国民经济运行延续恢复向好态势

2023年05月16日11:21 | 来源：新华社
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国家统计局5月16日发布数据显示

4月份

社会消费品零售总额同比增长18.4%

货物进出口总额同比增长8.9%

全国规模以上工业增加值同比增长5.6%

1至4月份

全国固定资产投资（不含农户）147482亿元，同比增长4.7%

社会消费品零售总额同比增长8.5%

货物进出口总额同比增长5.8%

全国规模以上工业增加值同比增长3.6%

经济社会全面恢复常态化运行

多项生产需求指标同比增速提升

经济运行延续恢复向好态势

记者：魏玉坤、韩佳诺

编辑：苗夏阳

设计：胡戈

新华社国内部出品

(责编：赵光霞、胡永秋)
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