原标题：对话世界 共创美好丨波司登闪耀2023中国品牌日彰显领先风范

五月浓情，万物繁盛，第七个“中国品牌日”如约而至。5月10-12日，2023年中国品牌日系列活动在上海、浙江德清两地同时进行。来自海内外知名企业、政府部门、全球学术机构的2500余名代表共商品牌建设大计，共话高质量发展。

这是一场思想碰撞、凝聚智慧、交流共鉴的世界品牌盛会。波司登创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康应邀参加多场主题论坛发表演讲，接受《新华社会客厅》企业家高端访谈，参与中国品牌价值创新、产业发展、行业趋势等方面的研讨分享，为新时代中国品牌建设奉献波司登智慧和力量。波司登品牌惊艳亮相2023中国品牌日，入选新华社品牌工程，彰显全球领先的羽绒服专家魅力风范。

兼收并蓄 引领风尚 展现品牌新力量

5月10日晚，2023中国品牌日晚会在上海上音歌剧院璀璨开场，行业大咖共聚一堂，表演艺术家联袂登台，弘扬时代发展主旋律，见证中国品牌的成长力量。

伴随着“国潮”崛起，消费者对传统文化的情感认同越来越强烈，越来越多中国品牌以强大的文化自信走入大众视野。舞台光影之间，一条荣耀之路款款展开，波司登吸收借鉴全球潮流文化，以一场融合科技与时尚的发布秀领舞“风尚时刻”，链接时代主流消费群体，树立了温度与风度兼具、颜值与性能并存的品牌新风尚。

高德康表示，品牌年轻化是时尚行业的主旋律，要紧跟时代消费者价值理念的变化，不断迭代升级，让年轻消费者群体能够感知到，并真正认同波司登品牌的独特魅力。“我们相信，年轻消费者与品牌的沟通连接，将赋予品牌与时俱进的生命力。”

凝聚价值 共担使命 践行领军者担当

5月11日，在2023世界品牌莫干山大会开幕式“凝聚价值共识，同担品牌使命”高端对话环节，高德康与多位知名企业家“围炉共话”品牌价值创造，为品牌建设和产业发展提出真知灼见。

品牌是高质量发展的重要象征，打造知名品牌，丰富优质供给，是满足人民美好生活需要、塑造国际竞争新优势的重要方式。在迈向中国式现代化的新征程上，中国需要有伟大的、一流的世界级企业，更要有国际影响力的、全球领先的中国品牌。

“波司登对品牌像对生命一样保护。”高德康说，质量是品牌的基础，没有产品的支撑，品牌不可能成功。波司登从1976年创立到现在，始终坚持品牌温暖使命，带动产业以及产业链上下游共同发展，践行社会责任。

能力越大，责任越大。波司登品牌的未来，不仅仅是中国第一，更应朝着“全球领先”努力，努力找准品牌向上突破的路径，加速提升发展质量和品牌影响力，实现“世界羽绒服、中国波司登、引领新潮流”的发展目标，不断迈向全球纺织价值链中高端。

优势品牌 集群发展 打造世界级名片

党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。汇聚品牌集群化发展合力，打造优势品牌世界级名片，成为新时代加快建设品牌强国、质量强国的“必答题”。

高德康参加中国品牌建设联席会国际优势集群品牌大会并发表主旨演讲。他表示，我国制造业正步入高质量发展的关键窗口期，品牌集群化发展大有可为，大有作为。

近年来，波司登立足常熟纺织服装“千亿产业”优势，积极促成“国际纺织服装品牌集群中心”落户常熟，带动一批优势品牌聚焦主业、精耕专业，向着“微笑曲线”的两端不断攀升。面向未来，将持续提升产业核心竞争力和话语权，在构建世界级高端纺织产业集群的探索实践中勇挑大梁、走在前列，做强大国品牌，擦亮中国名片。

2023年是中国品牌的“黄金”年代，我国经济内生动力逐步增强，市场活力强劲复苏。高德康在莫干山大会演播室接受《新华社会客厅》企业家高端访谈时，分享了波司登以品牌引领高质量发展、提振市场消费动能、践行“双碳”战略和迈向品牌国际化发展等创新举措和战略规划，体现了中国企业家的殷殷家国情和责任担当。

大会期间，还在上海、浙江德清两地举办炫酷的3D楼体光影秀、无人机空中秀。波司登品牌在流光溢彩中点亮城市的夜空，展示中国品牌风采，为世界品牌盛会增色。

(责编：董童、李源)

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