本报北京5月16日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3%；第二产业用电量4814亿千瓦时，同比增长7.6%；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增长17.9%；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比增长0.9%。1至4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7%。

电力数据是反映经济运行的“晴雨表”。4月份，在经济恢复好转、政策效应持续释放、上年同期基数较低等因素共同作用下，主要生产需求指标同比增速回升明显，我国工业生产总体稳定，装备制造业增长较快。中国电力企业联合会发布的数据显示，4月份，全国工业用电量4740亿千瓦时，同比增长7.7%，占全社会用电量的比重为68.7%。其中，高技术及装备制造业用电量788亿千瓦时，同比增长13.4%。在江苏，4月份，汽车制造业、城市轨道交通设备制造业、电气机械和器材制造业用电量同比增长30.4%、55.1%、25%。

与此同时，新能源、新动能产品生产快速增长，带动用电量攀升。南方电网相关负责人介绍，1至4月，南方五省份新能源相关行业用电增长强劲，其中充换电服务业、光伏设备及元器件制造、风能原动设备制造用电增速分别达72.6%、46.8%和21.7%。在四川，1至4月，晶硅光伏产业、动力电池产业发展迅速，拉动电气机械和器材制造业用电量同比增长109.86%；新能源车整车制造用电量较去年同期增长242%。

4月份，我国服务业持续回升，接触型聚集型服务业明显改善，同样拉动相关行业用电量较快增长。在浙江，4月份交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业的用电量同比增速均超过25%，大幅领先浙江全社会用电量增速。

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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