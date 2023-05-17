6月2日起
我国将与菲律宾相互实施RCEP关税减让
2023年05月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月16日电 （记者王观）近日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，菲律宾已向东盟秘书长正式交存核准书。根据协定规定，RCEP将于2023年6月2日起对菲律宾正式生效。
为严格履行协定承诺，积极推动RCEP全面生效实施，国务院关税税则委员会发布公告，自2023年6月2日起，对原产于菲律宾的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的协定税率，后续年度税率自当年1月1日起实施。RCEP对菲律宾生效后，全部15个成员均完成生效程序，并相互实施关税减让，协定进入全面实施新阶段。
《 人民日报 》（ 2023年05月17日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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