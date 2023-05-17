金融市场对外开放进程稳步推进
内地与香港“互换通”业务上线
2023年05月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月16日电 （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：5月15日，内地与香港利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”）正式上线运行。15日上午，人民银行、香港证监会、香港金管局联合举办了“互换通”上线仪式。据介绍，“互换通”境内外投资者可经由内地与香港金融市场基础设施机构在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，在不改变交易习惯、有效遵从两地市场法律法规的前提下，便捷地完成人民币利率互换交易和集中清算。
人民银行表示，“互换通”的推出，有利于巩固和提升香港国际金融中心地位，有利于为境外投资者提供更加便利的利率风险管理渠道，稳步推进我国金融市场对外开放进程。
《 人民日报 》（ 2023年05月17日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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