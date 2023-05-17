本报记者 谢卫群 方 敏

割了10多年橡胶的农民张华，闲下来的时候喜欢看期货价格和走势图，这是为何？“我们现在的收入，有‘保险+期货’保障。胶价涨了，有钱赚；胶价跌了，保险赔。割胶终于能长久干了！”

张华的家在云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊农场一分场八队。勐腊县天然橡胶种植面积达230万亩，橡胶产业相关从业者近21万人，占全县总人口的七成。尽管是橡胶种植大县，之前却有一些胶农动了放弃老本行、去城里打工的心思。“胶农最怕胶价不稳，前些年胶价跌得厉害，每天辛辛苦苦，也赚不到多少钱。”张华说。

张华的困境，也是我国一些地区农业发展的瓶颈所在。橡胶、蔗糖等农产品价格波动大，容易对农户收入造成较大影响。农民期待摆脱“看天吃饭”“丰产不丰收”的困境。

以前农业保险赔付，多是农作物遭受损失时生效。有时农作物并未损失，可市场价格下跌得厉害，农民还是会遭受重大损失。这部分风险谁来帮忙承担？

为助力偏远地区乡村振兴，2017年3月开始，上海期货交易所推出橡胶“保险+期货”业务。

“期货的重要作用就是管理风险，对于农作物价格的涨跌，可以通过期货市场来实现风险对冲。”上海期货交易所期货衍生品部经理唐朝解释，期货可以充分发挥金融手段，为农作物价格做担保。当橡胶期货价格跌破保险价格时，胶农就能得到赔付。

于是，“保险+期货”业务应运而生。

得知“保险+期货”业务后，张华便第一时间加入，初期的保费由上海期货交易所全额补助。近几年，橡胶价格持续低迷，幸而有“保险+期货”兜底，仅2022年，张华就收到了几千元赔付款。

收入稳了，张华没了后顾之忧。一些外出务工的村民也回来了，重新干起割胶工作。如今，村里全部橡胶林都加入该项目。

今年中央一号文件提出：“发挥多层次资本市场支农作用，优化‘保险+期货’。”近年来，上海期货交易所投入专项资金，覆盖海南、云南两省20余个县（市），保障橡胶现货近68万吨，为64万户次胶农赔付4.4亿元，为如期打赢脱贫攻坚战、助力天然橡胶产业发展及乡村振兴贡献了期货力量。

眼下正是割胶季节。辛劳了一天，张华骑着摩托车，从橡胶林返回家中。摩托车后座的筐内，两大桶胶已经装满。“割一滴胶，就有一滴胶的钱。不亏钱、有保障，干着就踏实。”张华脸上乐开了花。

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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