满洲里开通全国首个24小时货运通关边境公路口岸
2023年05月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月16日电 （记者杜海涛）5月15日20时，随着一辆辆进境货车有序驶入，满洲里公路口岸试行24小时货运通关正式开启，成为全国首个24小时货运通关的边境公路口岸。
5月15日早8时至16日早8时，经该口岸进出境车辆503辆，其中进境174辆，出境329辆，与5月1日—14日日均相比，进、出境车辆均增加88%，口岸昼夜运行整体平稳。
《 人民日报 》（ 2023年05月17日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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