风云三号G星首套图发布
2023年05月17日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月16日电 （记者李红梅）5月15日，我国首颗低倾角轨道降水测量卫星——风云三号G星（降水星）首套图正式对外发布。此次发布的由风云三号G星上配备的六大载荷监测的图像，展示了不同层次降水的三维立体结构，有助于更好地监测和预报灾害性降水系统。
风云三号G星六大载荷包括降水测量雷达、微波成像仪（降水型）、中分辨率光谱成像仪（降水型）、全球导航卫星掩星探测仪等4台业务载荷和短波红外偏振多角度成像仪、高精度定标器等两台试验载荷。
《 人民日报 》（ 2023年05月17日 13 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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